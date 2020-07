Riot levou 5 anos para desenvolver o mapa Ascent para VALORANT

Muitas pessoas já experimentaram Ascent, o mapa mais recente para à se juntar a rotação de VALORANT. Mas poucas pessoas percebem quanto esforço é necessário para criar um mapa tão detalhado e equilibrado para um atirador tático. De fato, a Riot Games levou cinco anos para desenvolver completamente o Ascent para o lançamento.

O Ascent foi um dos primeiros mapas que a equipe montou para o jogo, de acordo com o mais novo blog de desenvolvedores da Riot. Foi também o mapa que a equipe de VALORANT desenvolveu e aperfeiçoou muitos dos principais elementos de jogabilidade que os fãs veem hoje.

Imagens via Riot Games

O Ascent foi o mapa que ajudou a criar a base para o VALORANT. Por esse motivo, “o objetivo deste mapa era criar uma experiência tática tradicional de três rotas”, segundo a Riot, além de fornecer alguma variação nas portas mecânicas e no vidro quebrável.

Depois de criar uma ideia básica, a equipe entrou na Fase Greybox. A Riot construiu um modelo aproximado do mapa no mecanismo, configurou todos os principais elementos de jogabilidade, adicionou novos elementos e depois enviou testadores para garantir que todas as áreas do mapa fossem satisfatórias e sem erros.

Imagem via Riot Games

A Fase de Bloqueio permitiu à Riot descobrir como introduzir opções detalhadas de arte e design, além de contribuir para o desempenho do mapa. Certas áreas do mapa são acentuadas com pontos de referência, como várias estátuas e murais que ajudam os jogadores a identificar frases de destaque exclusivas ao redor do mapa.

Esse processo geralmente leva cerca de um ano para ser concluído. Mas como o Ascent continuou a evoluir à medida que o jogo tomava forma, a Riot disse que demorou cinco anos para chegar a forma final do mapa. Embora seja um cenário em constante mudança, Ascent se tornou mais um mapa que os jogadores de VALORANT podem chamar de lar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 20 de julho.