Riot diz que a história de VALORANT será contada em jogo, como o Fortnite

Quando se trata da história do próximo jogo de tiro em primeira pessoa competitivo da Riot Games, VALORANT, a desenvolvedora quer contar a história de um mundo em evolução.

A Riot quer manter a narrativa de VALORANT em jogo, de acordo com uma entrevista com o diretor criativo David Nottingham, da Polygon.

Existe a construção de mundo fora do jogo, como uma explicação básica de como os personagens do jogo obtêm seus poderes e quem eles são. Mas a maior parte da história será contada em um mundo em evolução que mudará o jogo à medida que progride.

“Queremos adotar uma abordagem em que não estamos superexplicando tudo”, disse Nottingham. “Não haverá uma página enorme no universo no lançamento que oferecerá toda essa história densa e detalhada […] Queremos experimentar pequenas maneiras de espalhar pistas e migalhas de pão sobre o mundo.”

Polygon disse que “a maneira como a Epic Games implementou mudanças no mundo e na narrativa do Fortnite, geralmente sem perturbar a jogabilidade principal, é algo que [Nottingham] acha que é um bom exemplo dessas idéias”.

Fortnite não tem muito em termos de uma história tradicional, exceto algumas tramas e personagens que aparecem e afetam o jogo alterando seu mapa, localizações e armas. A abordagem de VALORANT em contar histórias pode acabar sendo semelhante.

Outro exemplo de um jogo multijogador com uma história é Overwatch, onde a história é contada através de curtas cinematográficas, quadrinhos e muito mais. Nottingham disse que, embora haja algum material de história apresentado fora do jogo em si, ele também será refletido no jogo.

Ainda há muito pouco que sabemos sobre VALORANT até o momento, portanto, fique ligado nas próximas semanas e meses para obter mais informações, incluindo como a história do jogo será contada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 04 de março.