Riot compartilha mais detalhes do antitrapaça universal de VALORANT

Um dos grandes atrativos do novo FPS da Riot Games, VALORANT, era o sofware antitrapaça estado da arte, que faz com que a integridade competitiva seja soberana no jogo.

Nesta semana, os jogadores perceberam que um driver de kernel do antitrapaça da Riot, Vanguard, é executado desde quando você liga o computador. Aliás, você precisa até mesmo reiniciar o PC para poder inicializar o jogo pela primeira vez. O assunto foi muito comentado na comunidade e a Riot decidiu se pronunciar.

“Já falamos do Vanguard antes, mas na última semana se falou muito sobre o Vanguard e seu driver de kernel”, disseram algumas das mentes por trás do antitrapaça da Riot em uma nova publicação no blog. “As maiores preocupações que vocês têm manifestado são relacionadas à segurança do driver e à sua privacidade. Nosso colega Paul ‘Riot Arkem’ Chamberlain tem respondido o que pode, mas, como parte do grupo dos Rioters mais paranoicos que existem, quisemos dar um pouco de apoio a Riot Arkem e mostrar um pouco de como Vanguard foi feito com foco em segurança e privacidade.”

Captura de tela via Riot Games

Basicamente, Vanguard não pode ser executado em modo usuário, apenas em modo administrador, ou a capacidade antitrapaça do software ficaria comprometida. Dito isso, a Riot promete que nenhuma informação pessoal é coletada.

“Vanguard não coleta ou processa informações pessoais além do que a atual solução antitrapaça de League of Legends já faz”, explica a Riot. “A Riot não quer saber mais sobre você e a sua máquina do que o necessário para manter a alta integridade do seu jogo. Os dados de jogo que coletamos são usados para operar o jogo e serviços relacionados à integridade, como Packman e Vanguard.”

A Riot diz que as equipes de segurança e privacidade de dados estão coordenadas em todos os estágios de desenvolvimento do Vanguard. A desenvolvedora disse que não teria lançado nada se não estivesse confiante de que trataria “privacidade e segurança dos jogadores com a seriedade extrema que merecem”.

“Nunca deixaríamos a Riot lançar algo que não pudéssemos apoiar, da perspectiva da confiança dos jogadores (não que achemos que a Riot sequer tentaria fazer isso)”, diz a publicação. “A comunidade tem todo direito de nos questionar e desafiar, mas sejamos claros: não trabalharíamos aqui se não nos importássemos tanto com confiança e privacidade dos jogadores, e acreditamos que a Riot pense da mesma forma. Somos jogadores, assim como vocês, e não instalaríamos programas nos seus computadores se não confiássemos completamente neles. Por favor, continuem confiando em nós e cobrando que continuemos a proteger tanto a integridade competitiva dos nossos jogos quanto a sua privacidade.”

VALORANT está em fase de teste aberto em alguns países, e será lançado no meio do ano.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 17 de abril.