Riot alterará a precisão ao correr e classificação de ranqueadas em VALORANT

A Riot tem planos de resolver duas das maiores preocupações da comunidade de VALORANT.

A precisão da corrida ao atirar com rifles e MMR ranqueado será o objetivo das próximas atualizações, de acordo com o blog de VALORANT de hoje. Isso deve ser uma lufada de ar fresco para jogadores frustrados.

No primeiro Pergunte ao VALORANT de 2021, vamos falar sobre:



▪️ Ajustes na precisão dos tiros ao correr planejados para a Atualização 2.02

▪️ Classificação nas ranqueadas em contas principais e secundárias



No estado atual do jogo, correr enquanto atira é muito tranquilo. A Riot está relutante em mudar simultaneamente muitos sistemas, temendo que o tiro possa parecer tão "dramaticamente diferente" que os jogadores tenham que "reaprender hábitos". Mas a atualização 2.02 incluirá alguns ajustes na precisão de tiros ao correr com rifles.

Quanto ao modo Competitivo do VALORANT, os jogadores reclamaram de uma discrepância entre suas classificações e seu MMR. As mudanças feitas durante a atualização 2.01 ajudaram os jogadores de melhor classificação, que sofreram com longos tempos de espera em suas contas principais e dificuldade de subir nos ranques.

Em "uma das próximas atualizações", a Riot aumentará a eficácia da convergência. Isso permitirá que jogadores com MMR mais alto ganhem mais Classificação por vitória e percam menos por derrota, ajudando-os a subir mais rápido.

"No final das contas, eles vão subir na tabela de classificação mais rápido e fazer com que a maneira mais eficaz de subir na classificação seja ter habilidade e alto MMR", diz a postagem do blog.

Embora isso definitivamente ajude os jogadores com Imortal + MMR e ranques baixos, a Riot diz que também deve "afetar todos os ranques".

A atualização 2.02 deve ser lançada na próxima semana.

