Riot aborda arma na mão esquerda, atualizações de skin e balanceamento de jogabilidade em VALORANT

A última postagem do blog Pergunte ao VALORANT, lançada hoje, mostra alguma luz sobre a possibilidade de um modelo de visualização do lado esquerdo, atualização de skins existentes, mudanças de rotação de mapa na atualização 1.08 e consistência de jogabilidade.

O produtor sênior, Steven Eldredge, explicou que muitos jogadores pediram um modelo de visão do lado esquerdo e disse que a Riot está explorando opções de como implementá-lo no VALORANT.

“No momento, estamos tentando entender como isso funcionaria não apenas sob um ponto de vista técnico, mas também sob uma ótica competitiva e artística.”, disse Eldredge. “Isso pode parecer só um pequeno desafio técnico, mas queremos garantir que esse recurso será feito da maneira correta para o nosso público”.

A Riot precisa garantir que a qualidade da arte dos modelos de personagens, armas e habilidades seja consistente com um novo modelo de visão, uma vez que esses ativos geralmente não são vistos de um ponto de vista diferente. A equipe também precisa se certificar de que um modelo de visão do lado esquerdo não afete a integridade competitiva, tornando-o o novo meta ou colocando os jogadores que preferem esta opção em desvantagem. A Riot está trabalhando na implementação do novo modelo de visualização, mas os jogadores provavelmente não o verão no jogo por algum tempo.

Muitos jogadores também perguntaram sobre a possibilidade de atualizar as skins existentes, como novos efeitos ou variantes. O líder de arte, Sean Marino, explicou que a Riot está aberta para adicionar variantes em certos cosméticos, mas adicionar efeitos é um desafio.

“Já comentamos anteriormente que existe a possibilidade de adicionarmos Variantes às armas Confronto, então existe a possibilidade de atualizarmos skins de linhas já existentes […] Porém, adicionar efeitos a uma linha de skins como a Spline não é nada rápido nem fácil!”, disse Marino.

A equipe também explicou que não tem planos de adicionar atualizações baseadas em recursos, como VFX, novas animações ou áudio para skins existentes. Em vez disso, a Riot está focada na implementação de mudanças ou atualizações que os jogadores realmente desejem ver. A Riot disse que trabalhar em conteúdo lançado anteriormente a impede de criar algo novo. Se a Riot decidir atualizar skins e cosméticos mais antigos, não será tão cedo.

A atualização 1.08 atualizou a fila de criação de partidas para considerar seus mapas jogados recentemente para garantir uma melhor chance de jogar um mapa que você não jogou recentemente. Isso também diminui a chance de jogar o mesmo mapa várias vezes seguidas. Muitos jogadores ficaram entusiasmados com essa mudança, mas também preocupados com o aumento do tempo na fila. A Riot confirmou que a atualização não afetará os tempos de fila, já que os jogadores não estão fortemente impedidos de jogar certos mapas. Em vez disso, os jogadores têm uma chance menor de o mesmo aparecer repetidamente.

A Riot também garantiu aos jogadores que está constantemente monitorando a consistência do jogo e feedback dos jogadores por meio de análises de jogo, pesquisas e mídia social. Houve menos jogadores acreditando que suas balas estão atingindo alvos de forma confiável e a Riot tem uma equipe focada em resolver o registro de acertos.

A Riot se comunicou com os jogadores e identificou três áreas que precisam ser aprimoradas para garantir a confiabilidade no combate: aumentar a clareza da caixa de colisão, melhorar a visibilidade e a previsibilidade da inexatidão de movimentos, e minimizar a sensação da mecânica de jogo em situações com valores de ping diferentes. Os desenvolvedores agora estão examinando cada uma dessas áreas e tentando resolver problemas que atrapalham a consistência do VALORANT.

A Riot garantiu aos fãs que continuará trabalhando para melhorar o VALORANT e disse que não tem intenção de parar tão cedo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 24 de setembro.