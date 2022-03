Quando começa o VCT Masters Reykjavik 2022?

Com o fim de março, o primeiro grande evento em LAN de VALORANT de 2022, o VCT Masters Reykjavik se aproxima cada vez mais, já que a lista de equipes está quase se reunindo para o que certamente será uma maneira emocionante de começar o ano competitivo.

O VCT Masters Reykjavik 2022 começará em 10 de abril e se estenderá até 24 de abril, quando 12 equipes competirão para serem campeãs do primeiro evento internacional de VALORANT em 2022.

O VCT Masters Reykjavik começará com um formato de fase de grupos no qual oito equipes serão divididas em dois grupos de quatro eliminatórias duplas. Cada partida na fase de grupos será uma série melhor de três, e as duas melhores equipes de cada grupo avançarão para os playoffs.

As quatro equipes que avançarem irão para os playoffs como sementes baixas. Eles serão então colocadas contra as quatro equipes de alta classificação.

Foto via Riot Games

Oito equipes no total jogarão nos playoffs, que também contarão com uma configuração de chave de eliminação dupla, enquanto as partidas terão um formato melhor de três. As únicas partidas que não utilizarão o formato melhor de três serão a final da chave inferior e a grande final, que apresentarão um formato melhor de cinco.

Essas quatro equipes de alto nível incluem The Guard da América do Norte, Paper Rex da APAC e G2 Esports, este último qualificado devido à incapacidade da FunPlus Phoenix de competir no VCT Masters Reykjavik devido à guerra em andamento na Ucrânia.

A equipe final de alta classificação será determinada no confronto LATAM vs BR Playoffs. Se os Ninjas in Pyjamas do Brasil se qualificarem para o VCT Masters Reykjavik, o representante do Brasil LOUD receberá uma semente alta. Se Leviatan vencer, no entanto, a KRU Esports receberá a semente direta para os playoffs.

O VCT Masters Reykjavik também contará com mais um novo campeão depois que Sentinels, MC3 e Acend, todos vencedores internacionais de LAN, não se classificaram para o evento Masters.

O vencedor do VCT Masters Reykjavik receberá 750 pontos de circuito, um grande aumento em relação aos 400 pontos de circuito do ano passado concedidos aos Sentinels por vencerem o VCT Masters Reykjavik 2021.

Com uma vantagem de pontos tão grande no circuito dada ao vencedor do VCT Masters Reykjavik 2022, as equipes terão como objetivo usar este evento para ganhar pontos para o VCT Champions 2022 em setembro.

Até lá, os fãs ávidos de VALORANT podem sintonizar amanhã, 1º de abril, às 17h CT, para o confronto Playoffs de LATAM vs BR para ver quem será a equipe final a se classificar para o VCT Masters Reykjavik 2022.

Artigo publicado originalmente em inglês por Sage Datuin no Dot Esports no dia 31 de março.