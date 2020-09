Quando acaba o Ato II de VALORANT?

As temporadas de VALORANT são divididas em Episódios e Atos. O primeiro Ato começou em junho, com o lançamento do jogo, e o Ato II, em agosto.

Cada Episódio inclui quatro Atos e cada Ato terá um novo Passe de Batalha. Todo Passe de Batalha tem 50 níveis e, além de um contrato de agente escolhido, seu progresso se dá por meio do XP obtido em missões e partidas.

Há uma versão gratuita e uma versão premium do Passe de Batalha, com recompensas como skins de armas, sprays e títulos. Os Passes de Batalha, no entanto, têm duração limitada e expiram com o final dos atos. Em outras palavras, se não completar o Passe de Batalha (seja ele gratuito ou premium) antes que o tempo acabe, você perde a chance de ter essas recompensas.

Mas quando exatamente acaba o Ato II de VALORANT?

O final do Ato II está marcado para 13 de julho. O dia é o mesmo no mundo inteiro, mas a Riot decidiu dividir em horários diferentes para cada região. O Brasil, junto com o restante das Américas Latina e do Norte, será a primeira região, com manutenção marcada para as 10h BRT. Na Coreia e Ásia-Pacífico, a manutenção será às 18h BRT e na Europa, às 23:59 BRT.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 21 de setembro.