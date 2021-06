Por que o primeiro evento em LAN do VALORANT foi incrivelmente bem-sucedido e o que isso significa para torneios futuros

O Masters Two Reykjavik foi uma excelente introdução aos eventos internacionais de VALORANT em LAN.

VALORANT Champions Tour Masters Two Reykjavik, o primeiro evento internacional em LAN para o atirador tático da Riot Games, foi um grande sucesso que atraiu milhares de espectadores e permitiu que as melhores equipes do mundo competissem em um ambiente emocionante.

Este torneio abriu o precedente para todos os eventos futuros. E se a Riot Games puder replicar a mesma experiência e atmosfera, o cenário competitivo global de VALORANT continuará a crescer e prosperar.

Masters Two Reykjavik foi o primeiro evento em LAN internacional de VALORANT e atraiu espectadores de todo o mundo, que puderam assistir aos melhores times de suas regiões competirem. A grande final do torneio entre Sentinels e Fnatic alcançou uma média de 800.000 espectadores em todos os canais e plataformas, de acordo com um comunicado à imprensa da Riot.

A Riot também disse que a grande final atraiu mais de um milhão de espectadores simultâneos em seu pico, enquanto os fãs esperavam ansiosamente pelo primeiro campeão internacional ser coroado. A grande final atingiu 1.085.527 espectadores simultâneos em seu pico, de acordo com o Esports Charts, um salto substancial do pico anterior de 748.467 espectadores simultâneos durante a partida Team Liquid vs. Version1.

Essas centenas de milhares de fãs assistindo à ação também não foram recebidos com partidas monótonas ou sem brilho. Sete mapas terminaram na prorrogação e vários outros com times vencendo por apenas algumas rodadas. Houve algumas lavadas, especialmente dos Sentinels, que terminaram o torneio sem perder nenhum mapa. Mas a maioria das partidas foi equilibrada e intensa quando as melhores equipes de cada região se enfrentaram pela primeira vez.

Cada região desenvolveu seu próprio meta de agente e de composição, e esses estilos diferentes se chocaram diante de um público global enquanto cada equipe se adaptava aos novos desafios de cada região. Isso deu a quase todos os torcedores um time da casa para torcer, o que aumentou a emoção. Masters Two Reykjavik deu aos fãs mais motivos para torcer por seu time favorito, já que eles estavam representando sua região no VALORANT.

Os fãs também puderam ver as personalidades dos jogadores brilharem pela primeira vez na história de VALORANT enquanto eles competiam em um ambiente em LAN. Cada equipe fez uma entrada no início de cada série, o que permitiu que sua criatividade brilhasse. Patiphan Chaiwong do X10 Esports, por exemplo, teve uma das mais memoráveis ​​entradas do torneio e conquistou os corações dos fãs em todo o mundo.

As equipes até comemoraram em grande estilo depois de vencer uma partida difícil. A Fnatic preparou várias esquetes divertidas após cada partida. A celebração mais memorável deles foi enviar a Version1 para casa em um avião de volta à América do Norte, depois de eliminá-los do torneio.

Boaster, o capitão da Fnatic, também conquistou novos fãs ao redor do mundo. Cada vez que a câmera estava nele durante uma pausa, era uma alegria absoluta assistir. Assistir a celebrações de jogadas impressionantes também foi uma grande experiência para os fãs. A vaidade da Version1 conseguiu derrubar o Souclas da Team Liquid, que cometeu uma matança fácil. Vanity acenou para Souclas do outro lado do palco para esfregar seu erro, o que não teria sido possível se não fosse pelo ambiente em LAN.

Mas a Masters Two Reykjavik teve sua parte de questões técnicas envolvendo a transmissão, no entanto. Houve várias pausas técnicas ao longo do evento que aumentaram drasticamente o tempo de execução de algumas partidas. A maioria dos jogos recomeçou sem grandes problemas, mas os fãs foram forçados a suportar pausas que duraram mais de 20 minutos em alguns casos.

Este foi um problema significativo para os fãs em certas regiões, uma vez que eles já ficavam acordados até tarde para assistir ao evento e essas pausas tornavam difícil acompanhar a ação. Os intervalos eram menos frequentes à medida que o torneio progredia e podiam ser anulados em eventos futuros. Considerando que este foi o primeiro evento significativo de VALORANT em LAN , pequenos problemas como esses podem ser esperados e a Riot provavelmente tomará medidas para evitá-los no futuro.

Apesar dessas pequenas interrupções, o Masters Two Reykjavik foi um evento incrivelmente bem-sucedido que reuniu as melhores equipes do mundo em um palco. Atraiu centenas de milhares de espectadores e criou um ambiente divertido e competitivo para os jogadores.

O evento VCT Masters Three acontecerá em Berlim e é a próxima vez que as melhores equipes de cada região competirão em um torneio internacional. Este evento aumentará o campo de 10 para 16 times, o que permitirá que mais times de várias regiões mostrem ao mundo o que têm a oferecer.

Se o Masters Three Berlin conseguir reproduzir a mesma energia e sensação do Masters Two Reykjavik, os fãs terão outra experiência maravilhosa enquanto assistem aos melhores jogadores de VALORANT do mundo colidirem.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 04 de junho.