Phantom vs. Vandal: Qual é o melhor fuzil de VALORANT?

Imagine este cenário em VALORANT: Você entra na fase de compra com a quantidade certa de créditos para armadura pesada, algumas habilidades e, o mais importante, um fuzil. Mas qual arma você escolhe: Phantom ou Vandal?

Veja como as duas armas se comparam.

Phantom

Imagem via Riot Games

Estatísticas

Custo: 2.900

2.900 Modo de disparo: totalmente automático

totalmente automático Dano na cabeça: 156, 140, 124

156, 140, 124 Dano corporal: 39, 35, 31

39, 35, 31 Dano na perna: 33, 29, 26

33, 29, 26 Alcance: 15/30/50 metros

15/30/50 metros Tamanho do carregador : 30

: 30 Taxa de disparos : 11

: 11 Eficiência de clique: 4

4 Penetração: Média

Vantagens do Phantom

Taxa de disparos alta

Silenciada

Boa em combates de curto e médio alcance

Padrão de dispersão controlável

Carregador grande

Com supressão

Sem trajetória de bala

Melhor para mudar de alvo na mesma rajada

Desvantagens do Phantom

O dano cai na marca de 15 a 30m

O dano foi reduzido novamente no alcance de 30 a 50 m

Vandal

Imagem via Riot Games

Estatísticas

Custo: 2.900

2.900 Modo de disparo : totalmente automático

totalmente automático Dano na cabeça: 160

160 Danos corporais: 40

40 Dano na perna: 34

34 Alcance: 50 metros

50 metros Tamanho do carregador: 25

25 Taxa de disparos : 9,75

9,75 Eficiência de clique : 6

6 Penetração: Média

Vantagens do Vandal

A melhor das duas armas em termos de alcance

Um tiro, um abate na marca dos 50m

Perfeito para cliques únicos

Desvantagens do Vandal

Taxa de disparo lenta

Padrão de dispersão irregular

Difícil de controlar

Carregador pequeno

Sem supressão

Pior para mudar de alvo na mesma rajada

O veredito

Em termos de estatísticas, o Vandal ultrapassa ligeiramente o Phantom. Seu potencial de abater com um tiro significa que é uma arma confiável quando acionada. Em um longo corredor ou em um local aberto, o Vandal quase certamente será a melhor escolha quando se trata de fuzis.

Mas, devido à natureza dos mapas fechados do VALORANT, o Phantom não deve ser subestimado. Em um tiroteio de longo alcance, o Vandal é o favorito. Mas de perto, o Phantom é rei.

A velocidade de tiro rápida do Phantom e cinco balas extras causam muito dano. Pode não ser a melhor arma para clicar, mas para rajadas é uma história totalmente diferente. É fácil de controlar e seu padrão de dispersão é muito mais consistente do que o do Vandal.

O Vandal tem dificuldade com seu controle errático de rajada e é inconsistente em trocas de curta distância. Mas um clique na cabeça na hora certa ainda resultará em um abate certeiro.

O Vandal é adequado para mapas como Ascent e Breeze, que são amplos e abertos, e o Phantom se encaixa em mapas menores, como Icebox e Split.

Os tempos de recuperação nos fuzis foram atualizados na atualização 0.50 do VALORANT, lançado em maio de 2020, tornando o clique e a rajada mais eficientes. Isso favoreceu o Vandal, especialmente a longa distância. A rajada com fuzis também foi ajustada, prejudicando um pouco o Phantom.

O recuo horizontal do Vandal foi reduzido em 15 por cento enquanto agachado, o tempo de recuperação da arma foi reduzido de 0,4 segundos para 0,375 segundos e a eficiência de clique aumentou de quatro para seis.

No VCT Masters Reykjavík, o primeiro evento LAN internacional do VALORANT, os jogadores preferiram apenas um pouco o Vandal, com 26 de 50 jogadores escolhendo-o em vez do Phantom ao longo do torneio. Alguns jogadores foram sempre de Vandal, enquanto outros alternaram entre os dois fuzis mapa a mapa.

Para resumir, escolher entre as duas armas tem mais a ver com o seu estilo de jogo do que com qualquer outra coisa. Se você gosta de se esconder, se esgueirar atrás de seus oponentes, passar por gargalos ou pequenas entradas, compre um Phantom. Se você preferir uma abordagem metódica do jogo, esperar pacientemente em um local com a Spike e espere até que o inimigo apareça em sua mira, compre um Vandal.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 07 de junho.