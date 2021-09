Passe de batalha de VALORANT, Episódio 3, Ato 2, inclui 3 novas linhas de skin, piadas da comunidade e referências à cultura pop

O passe de batalha de VALORANT do Episódio Três, Ato Dois foi finalmente revelado e os jogadores têm muito conteúdo novo para desbloquear. O passe ais recente inclui três novas linhas de skin, vários novos Cards de Jogador, chaveiros de armas e sprays que são perfeitos para cada cenário.

O passe de batalha do Episódio Três, Ato Dois inclui as linhas de skin Porcelain (Porcelana), Walnut (Nogueira) e Electroflux (Fluxo Elétrico). A linha de skins de porcelana está disponível para Bucky, Ghost, Marshal, Phantom e a nova skin de combate corpo a corpo. A linha nogueira pode ser usada no Sheriff, Bulldog, Judge e Stinger. Finalmente, a linha de skins fluxo elétrico está disponível para Guardian, Odin, Operator e Vandal.

Imagem via Riot Games

Os jogadores que procuram um visual elegante e sofisticado irão apreciar as skin de porcelana, enquanto aqueles que desejam um conceito de skin básico, mas luxuoso, devem considerar as novas skins nogueira. As skins fluxo elétrico têm um esquema de cores brilhantes e vibrantes, tornando-as a escolha perfeita para jogadores que querem se destacar da multidão.

Corpo a Corpo Pocelain

O passe de batalha também inclui 10 novos chaveiros de armas perfeitos para personalizar ainda mais suas armas. Eles incluem conceitos bonitos como um Root Beer, mas outros fazem referência a eventos importantes da cultura pop, como a ascensão do Dogecoin. Se você fazia parte da mania do Dogecoin, agora pode se lembrar com carinho daquela época com o chaveiro Bruno Dogecoin.

Bruno Dogecoin Gun Buddy

Não se esqueça de personalizar seu Card de jogador com uma das novas opções também. Lembre seus companheiros sobre o perigo de perseguir skins no chão com a carta Skin Bait ou canalize seus demônios internos com a carta Unstoppable Reyna.

Não seria um passe de batalha de VALORANT sem novos sprays, e o passe de batalha do Episódio Três, Ato Dois não decepciona. Os sprays incluem outra referência ao meme Dogecoin, um toque de Viper em uma foto popular de Bernie Sanders e outras referências que a comunidade de VALORANT irá gostar.

Spray não impressionado

O passe de batalha do Episódio Três, Ato Dois será lançado em 8 de setembro e custa 1.000 VP.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 01 de setembro.