Os melhores rifles em VALORANT

O rifle de assalto é uma arma básica para a maioria dos jogadores do novo jogo de tiro tático da Riot Games, VALORANT.

Vandal

Captura de tela via Riot Games

Os entusiastas da AK-47 terão prazer em saber que a Vandal é o sucessor espiritual de uma das armas mais queridas do mundo do FPS. A Vandal destrói os inimigos com facilidade, mas sofre com um forte recuo que requer algum tempo para se acostumar. Ela tem um cartucho de 25 balas e causa 156 de dano com um tiro na cabeça.

Entretanto, o que torna essa arma tão boa é que não há queda de dano em uma distância de até 50 metros. O que quer dizer que jogadores com boa precisão serão recompensados ​​com tiros na cabeça de danos massivos, isto é, se você conseguir dominar o recuo da arma.

Phantom

Captura de tela via Riot Games

Como a irmã silenciosa da Vandal, esse rifle elegante será comparado com a M4A1 de CS:GO, a arma também é automática, mas tem uma taxa de tiro mais alta e um cartucho de 30 balas. O recuo da Phantom também não é tão forte, o que a torna a arma perfeita para combate de curtas a médias distâncias.

O único problema com esse rifle é a queda de dano que ocorre quando um jogador entra em um tiroteio de longo alcance. Por exemplo, ela causa a mesma quantidade de dano que a Vandal com um tiro na cabeça de perto, mas quando você atinge a marca de 15 a 30 metros, esse dano é reduzido em 16. De 30 a 50 metros, esse dano é reduzido em ainda mais 16, o que poderia ser problemático em certos mapas e ângulos de visão.

Mesmo assim, a arma é um laser nas mãos certas e nas situações certas. Os agentes que gostam de se aproximar podem considerar pegar uma Phantom para deletar o time inimigo de maneira rápida e silenciosa.

Guardian

Captura de tela via Riot Games

A Guardian é um rifle semi-automático que só é mortal se você puder ser consistente com sua precisão. Custa 200 créditos a menos do que a Vandal e a Phantom, mas não conte com ele em uma situação de combate a curta distância.

Se ainda não estiver muito confiante com sua mira, você pode preferir escolher uma automática no menu de compras. No entanto, se não for o caso, esta pode ser uma ótima arma para manter ângulos durante combates de média e longa distância.

Bulldog

Captura de tela via Riot Games

A Bulldog é o rifle mais barato do jogo, com uma economia de 2.100 créditos no menu de compra. O motivo da queda de preço é devido à sua falta de dano, mas se o seu time não tem dano e nem dinheiro, a Bulldog pode oferecer seu melhor investimento.

É relativamente fácil lidar com seu recuo, e por 800 créditos a menos que a Vandal ou a Phantom, isso pode permitir que você pegue algumas armaduras ou habilidades necessárias para ajudar a vencer uma rodada importante.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 08 de abril.