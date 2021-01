Os jogadores de VALORANT podem desbloquear vários itens no Passe de Batalha do Episódio 2, Ato 1

O Episódio Dois, Ato Um de VALORANT está chegando, e os fãs podem esperar um novo passe de batalha com dezenas de itens para desbloquear.

O passe de batalha incluirá 12 skins de armas, uma skin de combate corpo a corpo e vários outros itens cosméticos perfeitos para decorar suas armas. O passe de batalha do Ato Um custará 1.000 VP.

Os jogadores desbloquearão cada nível conforme jogam partidas e ganham XP, e cada nível recompensará um jogador com um item cosmético. O passe inclui 12 skins para armas como o Phantom, Classic e Operator.

Os fãs também podem desbloquear uma arma corpo-a-corpo exclusiva no passe e todos os jogadores desbloquearão o Classic Infinity e suas três variantes no nível 50. O Phantom Infinity também possui três variantes que os jogadores podem desbloquear com pontos Radianite.

“Vimos o quanto os jogadores amaram as variantes no passe de batalha anterior, então queríamos oferecê-las novamente desta vez na skin Infinity”, disse Sean Marino, o líder de arte de VALORANT. “Aerosol foi provavelmente a skin mais divertida de fazer das três. Nosso artista conceitual se divertiu muito decorando a skin com vários adesivos e easter eggs divertidos, que estou animado para ver a comunidade descobrir e escolher.”

O passe de batalha também inclui vários sprays que podem ajudar os jogadores a se comunicarem ou se divertirem com seus companheiros de equipe. O spray "Going C" pode permitir que os jogadores saibam seu próximo movimento ou ser usado como uma piada em mapas sem um local C. O spray "Lit for 140" é perfeito para jogadores que nunca conseguem acabar com um inimigo.

Novos Chaveiros, incluindo um chaveiro de saleiro, também são apresentados ao longo do passe de batalha. Os fãs de Omen e Sage também podem representar seus agentes favoritos com o novo Omen e Sage Versus Card.

O Episódio 2, Ato 1, começa em 12 de janeiro e termina em 1 de março.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 09 de janeiro.