Omen temporariamente desativado em VALORANT depois de jogadores relatarem erro

A Riot Games está corrigindo um erro ao desativar um dos agentes mais populares do jogo.

No início desta semana, os jogadores começaram a relatar um erro em que Omen se tornava invulnerável após usar sua ultimate no final da rodada e cancelá-la. Isso faria com que o Omen se tornasse invencível pelo resto da duração do jogo. Obviamente, isso tinha um grande impacto para os jogadores, alguns alegando terem caído nos ranques devido à perda de jogos contra oponentes que utilizavam o erro.

A Riot acreditava ter corrigido o problema e o atribuiu a algumas das “novas tecnologias” que haviam sido habilitadas durante a atualização mais recente. Infelizmente, essa correção não resolveu todos os problemas com o agente. A equipe de VALORANT tweetou hoje para notificar os jogadores que Omen seria desativado do jogo até que uma correção pudesse ser implementada.

⚠️ Atenção!



Vamos aplicar uma correção para um bug do Agente Omen no qual ele se teleporta pelas barreiras.



Já arrumamos o bug que tornava o Omen imortal durante a partida! https://t.co/gH9SBtgIbO — VALORANT // BRASIL (@VALORANTBrasil) September 2, 2020

A equipe compartilhou que eles inicialmente pensaram que o erro em que Omen se teletransportaria além das barreiras de surgimento era um problema com um mapa, mas eles logo perceberam que o problema era na verdade com Omen.

Teleportar através das barreiras de surgimento era um problema que os jogadores relataram antes do erro de imortalidade que permitiria que Omen ultrapassasse a barreira de surgimento no mapa Bind e pudesse entrar no lado do inimigo antes que as barreiras fossem levantadas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 02 de setembro.