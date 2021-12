O spray de VALORANT da Prime Gaming ‘moedas Bruno’ já está disponível

Os jogadores de VALORANT podem desbloquear o spray de moedas Bruno conectando sua conta Riot Games ao Prime Gaming.

Os sprays de VALORANT são uma excelente forma de comunicar com colegas de equipa ou de adicionar um pouco de decoração ao mapa. Você pode usá-los durante a fase de compra, durante a rodada e após o término da rodada para esfregar uma vitória na cara do seu inimigo.

Money’s never looked this good.



Collect a different kind of credit with the exclusive Bruno Coin Spray by linking your VALORANT and Amazon Prime accounts: https://t.co/G0Wotn2PKl pic.twitter.com/BJ4c9iMuit — VALORANT (@PlayVALORANT) December 29, 2021

O spray de moedas Bruno é uma homenagem à criptomoeda Dogecoin, que se tornou um meme popular no início deste ano. Os fãs também viram o crescente interesse em ações com o spray Apenas Negócios, que era uma recompensa anterior do Prime Gaming que mostrava Cypher em um terno com uma linha vermelha positiva atrás dele. Embora o moedas Bruno não venha com nenhum valor do mundo real, é um spray divertido que pode ser usado no jogo.

Os jogadores devem ter uma assinatura Amazon Prime ativa e conectar sua conta Riot ao Prime Gaming para desbloquear o spray. Os jogadores de VALORANT recebem constantemente novos itens cosméticos a cada mês, então jogadores dedicados devem considerar manter sua assinatura para colher as recompensas. A Prime Gaming também oferece conteúdo no jogo em vários outros títulos, incluindo League of Legends, Grand Theft Auto V e New World.

Você pode usar um teste gratuito de 30 dias para desbloquear o spray moedas Bruno se não quiser se comprometer com uma assinatura neste momento. Mas você também perderá os futuros cosméticos do Prime Gaming. As skins de armas de VALORANT estão chegando à Prime Gaming em 2022, então agora é um excelente momento para investir.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 29 de dezembro.