O modo Deathmatch do VALORANT finalmente estréia em 5 de agosto, sem habilidades, sem Spike e todo o dinheiro que você puder carregar

O aquecimento no VALORANT está prestes a ficar muito melhor.

A Riot Games finalmente está lançando uma versão beta do modo Free-for-All Deathmatch em 5 de agosto, dando aos jogadores a chance de testar as coisas ou se aquecer antes de jogar uma ranqueada. O modo solicitado pelos fãs colocará jogadores uns contra os outros com créditos infinitos, para que você possa praticar a arma que quiser. E você não precisará se preocupar em plantar bombas ou ser destruído por um lançador de foguetes, pois não haverá habilidades ou Spike no Deathmatch.

Imagem via Riot Games

O objetivo é ser o primeiro a conseguir 30 abates ou conseguir o maior número de abates dentro do tempo de jogo de seis minutos. O modo também oferece um temporizador de reaparecimento de três segundos, colocando as costas contra a parede em pontos específicos do mapa, onde não há inimigos por perto. E os jogadores que reaparecem são invulneráveis ​​por oito segundos ou até que se movam ou disparem suas armas, permitindo que você troque de armas.

Toda morte deixa cair um pacote de vida que fica por 10 segundos, restaurando-o instantaneamente para 150. A Riot espera que isso incentive o movimento e a agressão, em vez da paciência e estratégia habituais do atirador tático. E caso você planeje campar em esquinas, uma varredura de radar de VANT mostra sua localização a cada cinco segundos.

Os jogadores que terminaram o aquecimento mais cedo podem desistir a qualquer momento, perdendo qualquer XP em potencial que seria concedido no final da partida.

O Deathmatch deve ser uma lufada de ar fresco para os jogadores que desejam se aquecer antes de entrar em partidas competitivas. Embora o Disputa de Spike seja divertido, ele não permite que você pratique a arma que quiser. E os orbes aleatórios criam espontaneidade, mas muitas vezes se desviam dos tiros típicos de VALORANT.

O novo modo livre para todos será iniciado inicialmente em uma janela de teste beta. Se a atualização do Ato II e os servidores de VALORANT se mostrarem estáveis, a Riot “eventualmente deixará o modo de jogo ativado”.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 03 de agosto.