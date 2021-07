O jogador VALORANT garante ás em cinco segundos com Jett

Um jogador de VALORANT rapidamente eliminou um time inimigo com a Tormenta de Aço de Jett e venceu a rodada em menos de cinco segundos.

O jogador de VALORANT, NebuFPS, avançou para o B principal em Ascent assim que a rodada começou a iniciou no esquadrão inimigo com Tormenta de Aço de Jett. Seu companheiro de equipe usou a habilidade Paranoia de Omen para cegar qualquer inimigo em B principal, que acabou sendo todo o time adversário.

O jogador de Jett entrou na área e descobriu cinco inimigos cegos. O agente imediatamente começou a abatê-los um por um e derrubou todo o time inimigo em menos de cinco segundos, vencendo a rodada para seu time.

O jogador de Jett tinha apenas uma pistola porque sua equipe estava em uma rodada de economia. O esquadrão inimigo, por outro lado, estava totalmente equipado com armas. A jogada permitiu que o time de Jett pegasse armas de graça e provavelmente ajudou a mudar o resultado das próximas rodadas.

As habilidades de Jett permitem que os jogadores enfrentem rapidamente o inimigo e escapem se necessário, o que a torna uma das escolhas mais populares em VALORANT. Sua Tormenta de Aço também é uma das melhores habilidades do jogo, pois pode matar vários oponentes se usada corretamente. É ainda mais mortal quando combinado com outras habilidades de agente, como Paranoia de Omen.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 10 de julho.