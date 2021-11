O evento RiotX Arcane terá passe Arcane em VALORANT, itens colecionáveis, conjunto de colecionador e uma nova recompensa Prime Gaming

O mundo de VALORANT está se cruzando com League of Legends novamente.

Os fãs de Arcane podem esperar por um novo Passe RiotX Arcane em VALORANT, itens colecionáveis ​​no jogo e um Conjunto de Colecionador Arcane para celebrar o lançamento da nova série da Netflix.

Arcane, o novo programa temático de League of Legends, chegará ao Netflix em 6 de novembro. Embora isso já seja empolgante para os fãs de League of Legends, há muito mais conteúdo chegando a vários jogos da Riot ao longo de novembro.

A Riot anunciou o evento RiotX Arcane, uma experiência de um mês que celebra o lançamento de Arcane, a primeira série animada sobre LoL da empresa. O evento oferece recompensas emocionantes em vários títulos da Riot, incluindo VALORANT, LoL e Legends of Runeterra. Cada jogo da Riot receberá produtos especiais no jogo com o tema Arcane para celebrar o lançamento do programa, e os fãs do VALORANT podem esperar muitos novos conteúdos empolgantes.

Os jogadores de VALORANT receberão um Passe RiotX Arcane e itens colecionáveis ​​gratuitos no jogo, permitindo-lhes desfrutar de cosméticos com tema Arcane no FPS. Um Conjunto de colecionador Arcane no jogo também estará disponível, apresentando skins premium de Arcane. Os jogadores com uma assinatura do Amazon Prime podem até mesmo desbloquear o novo chaveiro Fishbones, assistindo ao RiotX Arcane Global Premiere em 6 de novembro.

Os jogadores que gostam de vários títulos da Riot devem entrar em cada jogo para desbloquear e experimentar todo o conteúdo Arcane gratuito. Os jogadores de LoL podem desfrutar de skins de campeão grátis, enquanto os jogadores de LoR poderão experimentar um novo modo de jogo permanente, o Caminho dos Campeões. Os fãs do show também podem desfrutar do World of RiotX Arcane, um “companheiro de evento digital” com uma “aventura narrativa”. Os jogadores podem resolver missões para desbloquear mais recompensas no jogo.

Os fãs de VALORANT devem se certificar de aproveitar o novo conteúdo Arcane como um bom bônus antes do terceiro episódio, ato três, ser lançado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 01 de novembro.