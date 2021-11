O evento RiotX Arcane apresenta o Passe Arcane em VALORANT com recompensas no jogo

Os jogadores do VALORANT podem não estar familiarizados com a visão de Arcane no universo de League of Legends, mas um novo passe de batalha e recompensas no jogo podem impulsionar seus fãs.

Os jogadores podem aproveitar o novo Passe Arcane gratuito e outros prêmios no jogo completando missões no RiotX Arcane. O evento RiotX Arcane é uma celebração de um mês em todos os títulos da Riot Games comemorando o lançamento de Arcane, o novo programa temático do LoL que chegou à Netflix em 6 de novembro. Além do novo programa, vários novos itens empolgantes estarão disponíveis em VALORANT.

Os jogadores podem desfrutar do Passe Arcane, um passe gratuito com 10 níveis de conteúdo desbloqueável. O Passe Arcane é semelhante aos passes normais de batalha. Os jogadores desbloqueiam cada nível com a experiência ganha em jogos e podem obter o chaveiro Cupcake Arcane, o card de jogador Abraço Arcane e Boas-vindas à Subferia, os sprays Calculado e Boom!, os títulos Arcane, Cupcake e Mentiroso e 20 pontos Radianite.

Além disso, os fãs podem desfrutar do World of RiotX Arcane, um “companheiro de evento digital” onde mais itens de VALORANT podem ser desbloqueados. O chaveiro Poro Arcane estará disponível em 7 de novembro e os jogadores devem completar missões no World of RiotX Arcane para desbloqueá-lo. O spray Gatilho Desenfreado é outro prêmio exclusivo do RiotX Arcane que estará disponível em 14 de novembro e os jogadores também devem completar missões para desbloquear este item. A card de jogador Jinx Arcane é o item de VALORANT desbloqueável final. Mais informações sobre como desbloquear este item estarão disponíveis em breve.

O Passe Arcane estará disponível de 5 de novembro às 19h até 22 de novembro às 19h. The World of RiotX Arcane já está ativo e os jogadores podem começar a explorar o companheiro de evento narrativo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 02 de novembro.