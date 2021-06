Novos vazamentos de VALORANT sugerem que grandes mudanças de preços estão chegando a várias armas, incluindo Operator e Judge

Preparem-se, agentes. Pode haver algumas mudanças significativas em seu caminho em termos de preços de armas em uma atualização de VALORANT que está por vir , de acordo com novos vazamentos que surgiram hoje a partir da conta do Twitter do ValorLeaks.

As mudanças de preço estão supostamente chegando para nove armas diferentes, com oito desses ajustes sendo quedas de preço. Duas das mudanças mais significativas, no entanto, parecem ser do Operator e do Judge. Essas duas armas foram muito utilizadas tanto na fila solo quanto no jogo profissional, o que deve justificar alguma discussão da comunidade em torno de seu impacto.

Future Weapon Price Changes | #VALORANT

~ Frenzy : 500 >>> 450

~ Stinger : 1100 >>> 950

~ Bucky: 900 >>> 850

~ Judge: 1600 >>> 1850

~ Bulldog: 2100 >>> 2050

~ Guardian: 2400 >>> 2250

~ Marshall: 1000 >>> 950

~ Operator: 5000 >>> 4700

~ Ares: 1600 >>> 1550 — Mike – Valorant Leaks & Info (@ValorLeaks) June 7, 2021

Primeiro, o preço do Operator está caindo de 5.000 créditos para 4.700, o que é uma grande redução para uma das armas mais fortes do jogo. Mas a eficácia da arma, especialmente no nível profissional, diminuiu um pouco desde que as equipes e jogadores começaram a encontrar maneiras melhores de usar utilidade contra a arma. Existem tantas maneiras diferentes de bloquear a visão, seja por meio de fumaças, cortinas ou paredes, todas as quais tornam a enorme vantagem de alcance do Operador quase inútil.

Como resultado, a arma às vezes pode ser muito cara para se arriscar a comprar, sabendo que a equipe inimiga tem muitas ferramentas para contra-atacar. Além disso, os profissionais geralmente podem optar por comprar um fuzil como o Vandal ou o Phantom, já que sua mira é tão precisa que eles não precisam do poder de um tiro do Op. Ao reduzir o preço da arma, isso poderia incentivar os jogadores a pegá-la, já que não seria um risco tão grande para sua própria economia.

O Judge, por outro lado, teria visto o único aumento de preço entre as nove armas, passando de 1.600 para 1.850 créditos. A escopeta automática tornou-se onipresente para vários jogadores devido à sua eficácia em uma variedade de situações.

É extremamente poderoso e dispara relativamente rápido, o que permite que as pessoas detonem vários oponentes em questão de segundos. A precisão não é o maior problema com o Judge, por conta da sua dispersão. Ao aumentar seu preço, os jogadores podem não optar por comprar a arma o tempo todo, mas continuará sendo uma arma forte para comprar, especialmente como uma opção barata para combater rodadas de economia.

A Riot Games ainda não anunciou oficialmente essas mudanças de preço que vazaram.

