Novo vídeo mostra uma primeira visão do Agente 14 de VALORANT

Embora o Episódio Dois de VALORANT comece em 12 de janeiro, os fãs deram uma olhada no Agente 14 no trailer cinematográfico de hoje.

O trailer mostra Phoenix ao lado do Agente 14 enquanto eles trabalham para desarmar uma Spike enquanto enfrentam Jett, Cypher e Viper. O Agente 14 pode ser ouvido conversando com Phoenix durante a abertura, antes de emergir de uma fenda entre as dimensões e salvar Phoenix de ser atacado pelo Cypher adversário. A partir daí, a dupla derruba os inimigos restantes e desarma a Spike enquanto brinca sobre sua abordagem na saída.

Você pode ver várias das habilidades potenciais do Agente 14 no trailer, desde sua aparente habilidade de viajar silenciosamente através das dimensões, deixando apenas pegadas, ou algum tipo de teletransporte que ele usa durante seu confronto com Jett.

Mais detalhes sobre o Ato Um do Episódio Dois, incluindo um resumo completo do Agente 14 e todas as suas características, estarão disponíveis próximo a 12 de janeiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 09 de janeiro.