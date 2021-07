Novo site VR para celular de Sentinelas da Luz da Riot mostra a nova skin de Vandal para VALORANT

Com o próximo evento Sentinelas da Luz de League of Legends começando em vários títulos da Riot Games em breve, os fãs continuam a receber dicas e sugestões sobre o conteúdo que está a caminho. Em um novo site de VR para celular do evento, por exemplo, os desenvolvedores podem ter revelado uma nova skin de arma para VALORANT.

Quando um usuário acessa o site com seu dispositivo móvel e inicia o “jogo”, ele será solicitado a tocar na tela e segurar para entrar no posto avançado dos Sentinelas. Quando a passagem é concedida, os fãs podem clicar ao redor da sala para ver várias áreas, incluindo um arsenal que apresenta uma infinidade de armas Sentinelas.

Screengrab via Riot Games

O arsenal tem várias armas exibidas na parede e em um pedestal que deve ser reconhecível por muitos fãs do LoL, incluindo as as armas relicárias de Lucian e a espada de Riven. Há, no entanto, um fuzil que está no chão, encostado na lateral da parede. Não se parece com nenhuma arma de LoL. Em vez disso, parece uma skin de Vandal com o tema Sentinela em VALORANT.

Em junho, a Riot lançou um novo trailer para o Episódio Três de VALORANT: Reflexão e uma potencial linha de skin da Ruína foi mostrada na jogabilidade. Com este novo teaser no site Sentinelas da Luz, os jogadores de VALORANT podem receber conjuntos de skins Ruína e Sentinela quando este grande evento começar.

Você pode pular para a batalha contra a escuridão quando o evento Sentinelas da Luz começar na quinta-feira, 8 de julho, quando a atualização 11.14 de LoL será lançada nos servidores ativos. Vai durar até terça-feira, 10 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 05 de julho.