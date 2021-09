Notas da atualização 3.05 do VALORANT

A atualização 3.05 do VALORANT irá introduzir mudanças significativas em como certos agentes podem interagir com outras habilidades, permitindo que eles as danifiquem ou destruam. O objetivo é recompensar os jogadores que podem usar de forma criativa seu kit de habilidade para “resolver os obstáculos que outros agentes estão criando”. Fazer com que os objetos físicos interajam de forma consistente com as habilidades de agente permite que os jogadores planejem a rodada de forma eficaz, sem se preocupar com as interações específicas de certas habilidades.

As habilidades de Brimstone, Sova e Breach receberão mudanças de consistência no dano de habilidade, tornando-as mais eficazes para lidar com as habilidades inimigas. Mas os jogadores devem ajustar suas táticas para evitar destruir as habilidades e equipamentos de seus companheiros de equipe no processo. Aqui estão as alterações de danos específicos para os três agentes:

O Pós-choque de Breach agora causa dano ao seguinte:

Robô de Alarme de Killjoy

Nanoenxame de Killjoy

Confinamento de Killjoy

Fio-armadilha de Cypher

Olhar Voraz de Reyna

Orbe de Barreira de Sage

Flecha de Reconhecimento de Sova

Ponto/Zero de KAY/O

O Ataque Rrbital de Brimstone agora causa dano ao seguinte:

Nanoenxame de Killjoy

Fio-armadilha de Cypher

Orbe de Barreira de Sage

Flecha de Reconhecimento de Sova

Ponto/Zero de KAY/O

A Fúria do Caçador de Sova agora causa dano ao seguinte:

Nanoenxame de Killjoy

Fio-armadilha de Cypher

Orbe de Barreira de Sage

Flecha de Reconhecimento de Sova

Ponto/Zero de KAY/O

A atualização 3.05 também enfraquece a Torreta de Killjoy e o Bumba de Raze. A Torreta de Killjoy é uma ferramenta excelente que ajuda a diminuir a Vida do inimigo, alerta os jogadores sobre o movimento inimigo e diminui a velocidade dos jogadores para ajudar a garantir um abate fácil. Apesar da Torreta ser administrável em rodadas posteriores, a Riot Games notou o quão forte ela teve um desempenho em rodadas de pistola. A Torreta pode oprimir significativamente uma equipe em uma longa linha de visão, tornando difícil avançar.

Para resolver esse problema, a Torreta de Killjoy teve a lentidão que causa aos inimigos reduzida de 72,5% para 29,5%. Isso significa que os jogadores atingidos pela Torreta terão uma chance melhor de escapar e mais opções de contrajogo.

O Bumba de Raze era excelente em limpar uma área, encontrar oponentes e abater ou causar danos significativos aos jogadores. Mas a eficácia do Bumba evitou contra-ataques, especialmente durante rodadas de baixa economia. Para resolver esse problema sem arruinar completamente o Bumba, agora ele custa menos, mas causa menos danos. Aqui estão as mudanças específicas:

Dano máximo reduzido de 125 para 80

Dano mínimo reduzido de 50 para 30

Custo reduzido de 400 para 300

Uma das maiores mudanças na atualização 3.05 é Fractured, o mais novo mapa do VALORANT. Este mapa leva os jogadores a uma instalação da Kingdom danificada, onde dois mundos colidiram, criando um campo de batalha com dois lados distintos. Em vez de surgir em lados opostos do mapa, os defensores surgem no centro com acesso imediato a ambos os locais de bomba. Os invasores podem usar uma tirolesa para invadir os locais imediatamente, fazendo com que os defensores lidem com duas ameaças ao mesmo tempo. Se você queria uma experiência de VALORANT completamente nova, Fractured é o mapa para você.

A lista de reprodução competitiva também receberá mudanças na atualização 3.05. Os níveis de classificação Imortal estão de volta e a tabela de classificação será atualizada para distinguir entre cada nível. O retorno de Imortal 1/2/3 também altera as restrições de agrupamento por classificação. Aqui estão as novas restrições de agrupamento para Imortal e Diamante:

Diamante 1 → Imortal 1

Diamante 2 → Imortal 2

Diamante 3 → Imortal 3

Além disso, a atualização 3.05 ajusta a distribuição de classificação competitiva, que a Riot explicou anteriormente em um post de blog. Os fãs que desejam experimentar Fractured podem desfrutar da nova fila Fractured, que é uma lista de reprodução padrão sem classificação. Esta fila só estará disponível por duas semanas e Fractured entrará nos outros modos após este período.

Os jogadores que comprarem o passe de batalha premium ganharão um aumento de três por cento de XP para a progressão do nível de passe de batalha até o final do segundo ato. O bônus não é retroativo, o que significa que os jogadores que comprarem o passe mais cedo ganharão mais XP. Este bônus de XP não se aplica a missões diárias ou semanais.

A lógica de detecção de jogadores ausentes foi atualizada para evitar que os jogadores juntem XP do passe de batalha ou níveis de conta ficando ausentes em modos de jogo como Mata-Mata. Os jogadores também podem desfrutar de atualizações de desempenho como cálculos de ping atualizados que excluem o tempo de quadro do servidor e marcadores atualizados para NVIDIA Reflex. A atualização deve permitir que o Reflex “acompanhe melhor os quadros, adicionando marcadores atuais, bem como correções em alguns marcadores antigos.”

A atualização 3.05 apresentará várias mudanças de erros nos agentes, na lista de reprodução competitiva e em alguns recursos de eSports. Essas mudanças podem ser encontradas nas notas oficiais da atualização.

A atualização 3.05 está programada para ir ao ar em 8 de setembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 03 de setembro.