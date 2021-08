Notas da atualização 3.04 do VALORANT

VALORANT Patch 3.04 está trazendo melhorias para as estatísticas de desempenho do jogo e configurações de gráficos, recursos de eSports e várias correções de erros.

A atualização mais recente adiciona novas opções que podem ser alternadas no menu de configurações para gerenciar o desempenho do VALORANT em seu sistema. Essas novas configurações incluem análises de perda de pacotes, uso de dados de upload, taxa de envio e recebimento de pacotes e memória usada e disponível. O custo de desempenho para exibir essas estatísticas também foi reduzido, o que significa que os jogadores podem acompanhar o jogo sem desperdiçar recursos preciosos do sistema. Algumas das estatísticas agora mostrarão a média móvel, pois os valores instantâneos podem ser menos importantes e distrativos.

A atualização 3.04 também inclui novos recursos de eSports que irão melhorar a experiência de visualização competitiva. A ordem personalizada do jogador no lobby ainda aparecerá nas telas de seleção do agente, bem como no jogo para os observadores. Timeouts táticos não mostrarão a cor da equipe que pediu o timeout.

O utilitário equipado com Cypher agora será mostrado corretamente e o ponto branco acima da cabeça do jogador não aparecerá mais para os observadores. A Ultimate de Viper agora também aparece corretamente no minimapa e não há mais um breve clarão para os observadores ao trocar para os alvos dos jogadores ou trocar de volta para os jogadores após seguir um projétil.

Não é mais possível interagir com a loja durante um timeout, evitando confusão e evitando o desaparecimento de armas. Agora, os espectadores que estiverem com a HUD mínima ativada seguirão corretamente as configurações de ativação/desativação do minimapa ao acompanharem outro espectador.

Os jogadores agora podem desfrutar de um visualizador de modelo aprimorado, permitindo-lhes ver as skins na loja e experimentar suas animações e efeitos. O erro irritante que fazia com que os convites do jogador não desaparecessem após serem rejeitados foi resolvido e o problema que impedia o funcionamento do teste de loopback foi corrigido.

A atualização mais recente também corrige vários erros e falhas irritantes. Um erro que faz com que o efeito de visão turva seja removido quando morto dentro da fumaça foi removido e combustível da Viper não continua sendo consumido depois que a fumaça acabava quando ela era suprimida depois de ativar Cortina Tóxica ou Nuvem Venenosa.

O erro que permitia ao KAY / O equipar habilidades que não tinham carga se fossem equipadas após a ativação da habilidade ANULAR/cmd também foi resolvido. Os jogadores não podem mais colocar habilidades no projétil Jaula Cibernética de Cypher enquanto ele está no ar e a habilidade Manto Sombrio de Omen não irá mais viajar de maneiras não intencionais. Os jogadores podem notar pequenas mudanças em como a fumaça do Omen viaja e se acomoda, mas agora ela deve pousar exatamente onde a visualização de mira indica.

Um erro que fazia com que os temporizadores de efeitos positivos/negativos agora fossem exibidos para espectadores ou observadores também foi corrigido e o erro que fazia com que a interface mostrasse aos jogadores efeitos visuais suprimidos se eles estivessem assistindo a um colega de equipe suprimido na rodada anterior também foi corrigido.

Uma atualização interessante garante que os defensores ganhem a rodada se todos os jogadores vivos forem mortos simultaneamente antes que o Spike seja plantado. Por exemplo, se a habilidade Estraga-prazeres de Raze mata todos os jogadores, os defensores ganham, pois impediram tecnicamente que os atacantes plantassem a Spike. Um problema ao desligar os rastreadores de bala que fazia com que todos os rastreadores ao lado do seu fossem removidos foi corrigido e alternar o recurso daqui para frente apenas ocultará seus rastreadores, mas todos os outros rastreadores permanecerão ativos.

Finalmente, um dos erros mais irritantes que faziam com que as configurações não fossem salvas corretamente foi corrigido, incluindo estatísticas e gráficos de desempenho e algumas configurações de alcance de tiro.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 24 de agosto.