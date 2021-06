Notas da atualização 3.0 de VALORANT

A atualização 3.0 é uma das maiores atualizações na história do VALORANT.

A atualização 3.0 de VALORANT está definida para ao ar hoje, apresentando uma das atualizações mais significativas na história do jogo. Quase todos os agentes receberão ajustes no custo de suas habilidades e várias armas se tornarão mais acessíveis. Os jogadores também notarão um ajuste na precisão das armas, o que deve evitar que os jogadores consigam marcar certos abates atirando enquanto correm.

A atualização 3.0 também introduz KAY/O, o robô mortal capaz de suprimir as habilidades do inimigo e forçar os jogadores a confiarem na habilidade pura com as armas. Além disso, os jogadores podem esperar algumas atualizações na lista de reprodução competitiva, várias correções de erros e atualizações de desempenho.

Aqui estão as notas e atualizações para a atualização 3.0 de VALORANT.

Mudanças massivas de Agente

A atualização 3.0 apresenta atualizações significativas para cada agente que afetará como os jogadores se preparam para cada rodada. A habilidade característica de cada agente agora fornece apenas uma carga por rodada, em vez de se acumular ao longo de várias rodadas. Quaisquer cargas recebidas de tempo de recarga também são temporárias.

Os jogadores também podem esperar que os clarões sejam menos irritantes, já que a visibilidade agora volta mais rapidamente durante o período de desaparecimento de todos os clarões.

As habilidades Pulso Nova e Poço Gravitacional de Astra receberam um tempo de recarga aumentado de 12 para 25 segundos. As estrelas também ficam inativas quando colocadas durante a fase de compra e levam 1,4 segundos para carregar antes de serem utilizáveis.

No ataque, Astra agora pode ver a localização da Spike na Forma Astral. Essa representação não é animada, então a Agente não receberá nenhuma informação adicional sobre a situação da Spike. O tempo de recarga de Astra para retirar aumentou de oito para 15 segundos e as cargas características concedidas diminuíram para um. No entanto, suas estrelas agora custam apenas 150 em vez de 200.

A habilidade Estopim de Breach agora está limitada a duas cargas e custa 250 em vez de 200. A velocidade do projétil também foi reduzida de 2.500 para 2.000. Sua habilidade Falha Tectônica recebeu um fortalecimento e agora leva menos tempo para carregar e afeta um alcance maior. Demora mais para recarregar entre os usos, mas ainda causa concussões nos inimigos por um período mais longo.

Sua habilidade Pós-Choque agora explode três vezes e causa 60 de dano por explosão. Além disso, o raio de explosão foi aumentado e a habilidade agora custa 200 créditos. A largura da explosão do Onda Trovejante também foi aumentada para 2.300.

Brimstone, Cypher, Killjoy, Phoenix e Reyna receberam pequenas alterações. O Incendiário de Brimstone agora custa 250 créditos e a habilidade de Assalto Neural de Cypher requer apenas seis pontos de ultimate em vez de sete. O Robô de Alarme e a Torreta de Killjoy agora têm um tempo de recarga de 20 segundos. As habilidades Bola Curva de Phoenix e Olhar Voraz de Reyna aumentaram de preço para 250 créditos.

As habilidades Corrente Ascendente e Erupção das Brumas de Jett aumentaram de preço e sua Tormenta de Aço agora custa sete pontos de ultimate. Ela também não quebra mais o Fio-armadilha do Cypher com sua habilidade Brisa de Impulso.

A habilidade Paranoia de Omen diminuiu para 300 créditos, mas agora ele só começa com uma carga da habilidade Manto Sombrio. Ele deve comprar a segunda fumaça por 100 e o tempo de recarga entre as fumaças foi aumentado para 40 segundos. Sua habilidade Passos Tenebrosos também custa 150 em vez de 100.

Raze recebeu uma pequena atualização do modelo e seu Bumba dobrou de preço para 400 créditos. Sua habilidade Estraga-prazeres também requer oito pontos de ultimate em vez de sete. O Orbe de Lentidão e o Orbe de Barreira de Sage aumentaram de preço e sua habilidade de Ressurreição requer oito pontos de ultimate.

A habilidade Predador Explosivo de Skye foi fortalecida, mas também aumentou de preço de 200 para 250. Sua habilidade de Luz Desbravadora perdeu uma carga e agora é reabastecida em um tempo de recarga de 40 segundos. Ela também não precisa reequipar seu clarão para acionar outro clarão e a habilidade aumentou de preço para 250.

A Flecha de Choque de Sova agora é mais cara e o tempo de recarga da Flecha Rastreadora aumentou em cinco segundos. Seu Drone Coruja agora também custa 400 créditos e sua ultimate Fúria do Caçador requer um ponto de ultimate extra.

A duração do Veneno de Cobra de Viper diminuiu em um segundo e meio e as bordas externas agora se formam mais rapidamente para causar dano letal a qualquer jogador preso na habilidade por toda a sua duração. Mas a habilidade também custa 100 créditos extras.

A habilidade Ponto Cego de Yoru custa 50 créditos extras e sua habilidade Passagem Dimensional tem cinco segundos extras de tempo de recarga.

Ajustes de Arma

Todas as armas de VALORANT receberam um ajuste de marcação que mudou de 75 por cento para 72,5 por cento, o que significa que os jogadores devem sentir um efeito um pouco menos lento ao serem atingidos. Todas as zonas mortas das armas também mudaram de 30% para 27,5% e os jogadores serão menos precisos mais cedo em resposta a seus movimentos.

Além disso, cada tipo de arma recebeu mudanças para enfraquecer o estilo de jogo correr-e-atirar. Shorty, Bucky, Stinger, Marshal e Operator agora são mais baratos, o que significa que os jogadores podem comprá-los com mais frequência.

Mudanças competitivas e atualizações de desempenho

A atualização 3.0 também introduziu mudanças para melhorar a lista de reprodução competitiva. Agora é menos provável que as contas antigas pareçam “presas em um ranque” e, se um jogador melhorar, sua classificação deve ser ajustada de acordo, independentemente da idade da conta.

O gerenciamento de partidas também será mais equilibrado em todas as categorias, criando um processo de escalada mais suave e reduzir os “altos e baixos” do ranque. O desempenho individual será considerado para melhor combinação na classificação Imortal e superior.

Partidas acirradas agora terão um efeito menor nos ganhos e perdas de Classificação Ranqueada e aas curvas de Classificação Ranqueada foram ajustadas, então subir (ou cair) deverá parecer “menos volátil”. Partidas de colocação foram aumentadas para o Diamante 1, tornando mais fácil para os jogadores de alto escalão voltarem às suas classificações originais.

Os jogadores com máquinas de especificações médias a altas podem ver uma melhoria de desempenho de até seis por cento devido a várias melhorias de jogabilidade. Você também pode passar o mouse sobre seus amigos para ver rapidamente seu Ranque, nível da conta, Riot ID, nota de amigo, título, card de jogador e mais.

O feed de abates também foi ajustado para fornecer mais informações sobre cada abate, jogadores que ajudaram no abate e se eles estavam em um estado de segunda vida como a ultimate de Phoenix.

Atualizações de Progressão e correções de Erros

Existem algumas novas maneiras de os jogadores progredirem em VALORANT. O novo passe de evento de um ano permite que os jogadores ganhem itens grátis semelhantes a um passe de batalha e estará ativo durante toda a atualização 3.0. Os jogadores na fila com amigos receberão um Impulso de Esquadrão com base no tamanho de seu grupo, também ativo através da atualização 3.0.

Um novo recurso de Nível de Conta introduz um nível numérico baseado na quantidade de tempo que você joga. Você será automaticamente impulsionado para um determinado nível com base em quantos jogos você jogou antes da atualização 3.0.

Os fãs podem encontrar uma lista completa de atualizações e mudanças nas notas da atualização oficiais, incluindo dezenas de erros corrigidos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 22 de junho.