Notas da atualização 2.11 do VALORANT

A atualização 2.11 de VALORANT é um pouco menor do que as atualizações anteriores, mas ainda traz melhorias de desempenho e sistema de jogo, corrigindo erros e adicionando Replicação de volta ao jogo.

Jogadores competitivos podem usar a nova barra de pesquisa na Tabela de Classificação para encontrar jogadores por nome, tornando mais fácil encontrar as estatísticas e informações que você está procurando.

A Replicação está de volta ao VALORANT como o modo de jogo ativo no espaço do modo rotativo, substituindo o Disparada por enquanto. Os fãs do modo devem apreciá-lo enquanto está no jogo, já que eventualmente será substituído por outro modo de jogo.

A Riot Games também melhorou a taxa de quadros para jogadores com máquinas de nível médio a alto, “otimizando habilidades, equipamentos e armas no inventário”. Esta é uma excelente notícia, já que uma taxa de quadros mais alta pode fazer a diferença em rodadas essenciais e tiroteios cruciais. Os cálculos de recorte de malha dos Agentes e do ambiente também foram otimizados, melhorando ainda mais a jogabilidade.

A atualização 2.11 apresenta várias atualizações de sistema de jogo, como fontes aprimoradas para idiomas regionais para melhorar a legibilidade e uma roda de ping e de comandos de rádio que ignora entradas sem movimento enquanto são exibidas. Um erro que impedia Reyna de recomprar a habilidade Dispensar após vendê-la durante a fase de compra também foi corrigido.

Vários erros da interface do usuário da Tabela de Classificação também foram corrigidos na atualização mais recente e o erro do símbolo de carregamento infinito que às vezes ocorria quando se olhava a carreira de um amigo foi resolvido.

Os jogadores podem encontrar as notas oficiais da atualização no site do VALORANT.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 08 de junho.