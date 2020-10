Notas da atualização 1.10 de VALORANT: Ato III

O ato III do VALORANT está finalmente aqui, trazendo com ele um mapa congelado, Icebox, um passe de batalha, repleto de skins de armas, variantes de skins, chaveiros de armas, sprays, cartas de jogador, títulos e Radianite, uma linha de skin de edição exclusiva e um novo agente.

Por enquanto, os jogadores terão que esperar até o lançamento da domadora de bestas australiana Skye em 27 de outubro. Mas na Atualização 1.10, eles podem aproveitar o novo mapa, mudanças na fila competitiva e uma atualização muito necessária para o Mata-Mata.

Aqui está a lista completa das mudanças da atualização 1.10 de VALORANT.

Atualizações de mapas

Novo mapa: Icebox

Cada local do Icebox é um complexo espaço de combate que oferece bastante cobertura e verticalidade. Este mapa enfatiza escaramuças, pontaria precisa e jogo adaptável. Há também uma tirolesa que amplifica a sensação de ação rápida e verticalidade.

Se tudo correr conforme o planejado, Icebox estará disponível para o jogo competitivo no dia 27 de outubro.

No início da atualização, os jogadores na fila Sem Classificação serão colocados com mais frequência em Icebox.

Cordas ascendentes / Tirolesas

Aceleração ajustada para prevenir mudanças bruscas de direção (isso foi adicionado na atualização passada, mas não estava nas Notas de Atualização porque… bem, seria um spoiler das tirolesas, né?).

Mecânica de marcação adicionada ao sofrer um disparo em uma corda ascendente.

Essas mudanças foram feitas para fazer com que as pessoas fiquem menos escorregadias em combate ao utilizarem cordas e tirolesas.

Ascent, Bind

Precisão dos cones de visão melhorada em Ascent e Bind.

Haven e Split também podem sofrer alterações nessa atualização.

Atualizações competitivas

A Atualização 1.10 marca o fim modo Competitivo do Ato II e o início do Ato III. Ou seja, seu progresso no Ranque de Ato para o Ato II ficará salvo e você voltará para as partidas de colocação no Ato III.

Jogadores competitivos receberão uma Insígnia de Ranque de Ato pelo Ato II e poderão focar na insígnia do Ato III. O centro da Insígnia do Ranque de Ato representa a nona melhor vitória do jogador nas ranqueadas, mas será possível ver o ranque mais alto atingido no topo da insígnia.

Agora, os jogadores poderão selecionar seu(s) servidor(es) de preferência, aumentando a chance de jogarem no servidor que desejam.

Reduzida a desigualdade de ranque para grupos de 6 para 3 tiers.

Também ajustado o gerenciamento de partidas do competitivo para reduzir a desigualdade entre os níveis de habilidade dos jogadores.

A Riot testará e monitorará essa alteração no Ato III para cogitar implementá-la em todos os ranques no futuro.

Atualizações de Modo

Mata-Mata

Maior contagem de jogadores de 10 para 14 jogadores.

Algoritmo de surgimento atualizado para encorajar mais surgimentos seguros.

Removido o pulso de localização periódica, agora você só receberá um pulso quando reaparecer.

Aumento da duração da partida, primeiro para 40 mortes (era 30), limite de tempo aumentado para nove minutos (era seis).

Recarga de abate: Em cada abate, os jogadores obtêm uma recarga completa automática e imediata de sua arma ativa (Ares e Odin recebem 30 balas de volta).

O ganho de EXP aumentou de 500 para 900 EXP.

Qualidade de vida

O Passe de Batalha agora tem variantes de aprimoramento para a linha de skins Arranque, incluindo a Sheriff Arranque da trilha grátis.

Desempenho do minimapa melhorado.

Partidas personalizadas no Modo Torneio agora suportam até 12 espectadores.

Armas solicitadas agora podem ser vendidas na Loja e, ao fazer isso, o dinheiro do reembolso virá para quem aceitou a solicitação.

Espectadores agora podem segurar o botão de Caminhar na câmera livre para reduzir a velocidade (velocidade baixa e alta podem ser configuradas no menu de configurações).

Pings no jogo agora têm a cor da equipe para os espectadores.

Temporizadores de ult da Reyna e do Phoenix atualizam corretamente para espectadores.

A tecla de comando de texto na ferramenta de espectador atual foi removida para os espectadores.

Indicadores de clarão para espectadores foram atualizados com uma nova arte.

Adicionada uma configuração na retícula de mira que faz com que as cores fiquem travadas na cor da equipe para espectadores.

As pessoas não ficam mais presas tentando descer as cordas do duto enquanto andam (saindo da Torre do A).

Adicionada uma nova tecla de atalho para que os espectadores entrem diretamente em modo câmera livre ao entrar na tela de um jogador (Shift esquerdo por padrão).

Interface de progresso ao plantar/desarmar agora é sempre visível para espectadores e mostra quem está realizando a ação.

O observador não vê mais indicadores específicos do HUD do jogador (ex.: indicador ao sofrer dano) enquanto em câmera livre.

Temporizadores de habilidade agora funcionam para jogadores mortos/espectadores e observadores (ex.: durações da ult da Reyna e do Phoenix).

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 13 de outubro.