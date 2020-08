Notas da atualização 1.06 de VALORANT

A Riot está acabando com os abusadores de escopetas em série.

A Riot está de volta aos negócios após uma pausa de uma semana.

Desta vez, ao invés de focar no balanceamento de agentes, a atualização 1.06 de VALORANT é sobre escopetas.

Os desenvolvedores estão ajustando o Bucky e o Judge e tornando as confiáveis ​​espingardas do jogo muito menos precisas no ar. Além disso, efeitos ofuscantes de áudio e visual foram ajustados e muitos erros corrigidos.

Aqui está a lista completa de mudanças para a atualização 1.06 de VALORANT.

Atualizações de agente

O áudio e o visual dos efeitos cegantes (Bola Curva do Phoenix e Estopim do Breach) devem indicar melhor quando parar de olhar e quando é seguro voltar a olhar

Atualizações de armas

Todas as escopetas foram atualizadas para serem menos precisas quando disparadas no ar

A penalidade de dispersão no ar aumentou de 0,5 para 1,25

Embora as espingardas estejam indo bem em situações que deveriam, mas houve “momentos bastante frustrantes em que outras pessoas conseguem ser muito precisas com essas armas enquanto estão no ar.”, diz a Riot. “nosso objetivo é limitar a quantidade de confrontos desse tipo, porém sem fazê-los desaparecer por completo.”

Qualidade de vida

Agora, o efeito da opção “Exibir só adquiridos” do menu Coleção permanecerá mesmo que o jogador mude de tela ou reinicie o cliente.

Correções de erros

Aplicada uma correção ao possível erro que fazia o HUD dos jogadores desaparecer de vez em quando.

Corrigido um erro relacionado ao Histórico de Partidas e aos Detalhes da Partida do modo Mata-Mata. Ele fazia os empates entre 3 ou mais jogadores não serem exibidos da maneira correta — em vez de a disputa ser exibida como empate, ela era representada pelo menor ranque. Um empate de 3 pessoas pelo 2° lugar, por exemplo, seria exibido como “4° LUGAR” em vez de “2° LUGAR (EMPATE)”.

Corrigido um erro que permitia que os novos jogadores liberassem o Modo Competitivo mais rápido através de rendições em partidas do Modo Sem Classificação.

Agora, partidas em que houve rendição não serão contabilizadas no número de partidas necessárias para liberar o Modo Competitivo. Isso será aplicado para a equipe que se rendeu.

no número de partidas necessárias para liberar o Modo Competitivo. Isso será aplicado para a equipe que se rendeu. Corrigido um erro que fazia com que nomes de jogadores desconhecidos aparecessem no chat ao gerenciar convites de grupo.

Corrigido um erro em que algumas recompensas não eram entregues para alguns jogadores após eles completarem Contratos de Agente ou Passes de Batalha dos Atos. As pessoas afetadas por esse erro poderão receber suas recompensas perdidas (até mesmo as do Ato 1) jogando uma partida.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 20 de agosto.