Ninja vai participar de torneio de Valorant da T1 com Sonii, Morgausse, Grego e Lex

Ninja está confirmado como capitão no torneio VALORANT Showdown da T1.

A equipe de Ninja será composta de Michael “sonii” Sherman, da T1, Austin “Morgausse” Etue, ex-jogador profissional de Fortnite, Greg “Grego” McAllen, ex-jogador profissional de Apex Legends, e Alex “Lex” Deily, ex-jogador profissional de CS:GO. Todos os jogadores do time, exceto Ninja, estão buscando construir suas carreiras como profissionais de VALORANT.

O Team Ninja vai ser um dos participantes do primeiro evento norte-americano da Série Ignição de VALORANT, da Riot Games, que acontece de sexta-feira, 26 de junho, até domingo, 28 de junho. A Série Ignição começou neste mês, com o G2 Esports VALORANT Invitational na Europa e o RAGE VALORANT Japan Invitational no Japão, que aconteceram no último final de semana.

“Estamos muito animados com a parceria com a Nerd Street Gamers para o primeiro evento norte-americano da VALORANT Ignition Series”, disse Joe Marsh, CEO da T1. “Além do time de VALORANT da T1, convidamos alguns dos maiores nomes dos jogos para entrar na batalha pela premiação de 50 mil dólares na América do Norte. Estamos ansiosos para compartilhar alguns novos elementos da programação quando o evento estiver mais próximo.”

O fundador da Nerd Street Gamers, John Fazio, também elogiou a Riot por “[abraçar] a comunidade amadora” e criar um caminho viável para os aspirantes a profissionais em vários lugares do mundo.

Acompanhe o Team Ninja quando o T1 x NSG VALORANT Showdown começar, em 26 de junho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 22 de junho.