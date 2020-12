Jogadores de VALORANT relatam animações de recarga mais longas no Phantom Singularidade

As skins de armas de VALORANT permitem que os jogadores personalizem suas armas com estilos e temas únicos. As skins são apenas cosméticas e não devem mudar a maneira como a arma funciona para manter um cenário de jogo uniforme.

Recentemente, no entanto, os jogadores afirmaram que a skin do Singularidade do Phantom tem uma animação de recarga mais longa, o que pode deixar os jogadores em desvantagem.

Um jogador de VALORANT carregou um pequeno clipe no Reddit hoje demonstrando a animação de recarga da skin Singularity do Phantom em comparação com outra skin premium. Isso não afeta a velocidade real de recarga da arma, mas faz parecer que a arma não está pronta para disparar por um longo período.

Os jogadores que usam a Singularidade no Phantom podem estar em ligeira desvantagem se não perceberem a animação mais longa. Por exemplo, os jogadores podem esperar para atirar até que a animação termine, embora já possam se defender. Esta pequena quantidade de tempo pode fazer uma grande diferença em VALORANT e pode afetar o resultado de uma rodada.

Outros jogadores afirmam que a skin Singularidade no Sheriff também leva mais tempo do que outras skins, o que também coloca os jogadores que a compraram em desvantagem.

Este é provavelmente um problema não intencional, pois pode afetar negativamente os jogadores com as skins. Não está claro se a Riot Games está ciente do problema, mas se mais jogadores relatarem a mesma experiência, provavelmente será corrigido em uma atualização futura.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 06 de dezembro.