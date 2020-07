Jogadores de VALORANT descobrem uma maneira de plantar Spikes fora dos locais de bomba

Na próxima vez que você tentar desarmar a spike de VALORANT, ela poderá estar em um local surpreendente. Jogadores de VALORANT descobriram uma maneira de plantar a spike fora do local de bomba usando a ultimate de Phoenix.

Um jogador de VALORANT enviou um vídeo explicando como plantar a spike fora dos locais de bomba para confundir o time inimigo. O processo não é consistente e requer alguma prática, mas pode fazer a diferença entre ganhar ou perder uma rodada.

Para fazer o erro, um jogador de Phoenix deve ativar sua ultimate, o que lhe permite reaparecer em um local depois de morrer ou quando a habilidade acabar. Se plantar a spike enquanto a habilidade estiver ativada, Phoenix se teletransportará de volta à sua posição original com a spike. A spike funcionará como se tivesse sido plantado na área designada e explodirá normalmente se não for desarmada.

Este pode ser uma questão confusa para a equipe defensora. A spike não deve ser plantada em nenhum outro lugar do mapa, portanto a maioria dos jogadores não pensa em checar outros lugares. A spike também pode ser levada para áreas normalmente inacessíveis, como no topo de uma parede da Sage. Os jogadores também podem ativar a habilidade de Phoenix em cima de objetos inacessíveis com qualquer habilidade, o que significa que o time defensor não tem chance de desativar a spike.

O erro é difícil de executar de forma consistente e requer a ultimate de Phoenix. Provavelmente não será uma estratégia em que as equipes confiarão, mas ainda pode ajudar uma equipe a vencer uma rodada decisiva. A Riot Games provavelmente resolverá esse problema em uma atualização futura, mas não entre em pânico se não encontrar a spike na sua próxima partida.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 25 de julho.