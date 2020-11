Jogador de VALORANT descobre posicionamento de Nanoenxame em Bind

Os jogadores de VALORANT estão constantemente encontrando novas maneiras de usar as habilidades que podem ajudar os invasores a invadir os locais com facilidade. Uma das últimas posições é para a granada Nanoenxame de Killjoy, que pode limpar o tubo B em Bind.

Um jogador de Killjoy postou um pequeno clipe hoje demonstrando como tirar os inimigos do tubo B de uma maneira simples. Os jogadores precisam encontrar uma marca branca na parede de comprimento B e virar para o local. Depois que a granada Nanoenxame for equipada, alinhe o a imagem do botão esquerdo do mouse na tela com o canto do prédio acima do local B. Se feito corretamente, o Nanoenxame pousará diretamente no topo do tubo B.

Os jogadores podem ativar a granada Nanoenxame para expulsar os inimigos de seus esconderijos e os matar facilmente. Combinar esta estratégia com um empurrão coordenado pode facilmente sobrecarregar os defensores no local, e eles terão que ajustar seu estilo de jogo para o restante do tempo.

Boas jogadas com as várias habilidades estão lentamente se tornando necessárias para se destacar em VALORANT. Esta é uma estratégia familiar aos jogadores veteranos do CS:GO, já que é quase impossível pegar um local sem o uso do utilitário.

Aprender algumas dessas jogadas ou pontos para as habilidades de seu agente principal pode ajudá-lo a ser uma parte valiosa de qualquer equipe. Aproveite o tempo para aprender as jogadas em cada mapa para tornar mais fácil avançar locais ou defender pontos-chave.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 29 de novembro.