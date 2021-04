Jogador de VALORANT descobre o ‘super avanço’ de Jett em Icebox

Um jogador de VALORANT encontrou uma nova maneira de usar a habilidade de avanço de Jett para verificar o meio em Icebox.

A habilidade de avanço de Jett pode impulsionar os jogadores para o céu se eles a usarem enquanto verificam certos ângulos ou objetos em torno dos mapas. Esta é uma excelente ferramenta para usar combinada com a ultimate de Jett, já que os jogadores podem eliminar inimigos do céu.

Um jogador destacou um novo local onde Jett pode se lançar para o céu em Icebox a partir do surgimento do time defensor. Os jogadores só precisam se alinhar com uma caixa perto da caldeira e correr para o objeto. Se feito corretamente, eles irão voar acima do meio do mapa. Eles também podem usar a habilidade de Jett para permanecer no ar por mais tempo e olhar em direção ao local B.

Fazer essa manobra com uma arma normal não funcionará porque elas são imprecisas durante o vôo. Mas as facas de Jett são precisas no ar e servem como ferramentas perfeitas para eliminar inimigos desavisados.

Essa estratégia é cara e requer a ultimate de Jett para ser eficaz. Também requer pelo menos um avanço e várias correntes ascendentes se você quiser permanecer no ar. Mas garantir alguns abates para sua equipe deve fazer o investimento valer a pena.

Evite usar a tática várias vezes em uma partida, pois o time inimigo começará a mirar em você no céu. Mas dá para facilmente conseguir alguns abates fáceis durante as primeiras rodadas.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 03 de abril.

Explore the Next-Gen Consoles, Hot New Games, Featured Gaming Deals, Lightning Gaming Deals, and Much More.