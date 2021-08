Jogador de VALORANT desarma Spike no último momento possível em jogo competitivo

Ele conseguiu com um centésimo de segundo restante no relógio.

O jogador de VALORANT desarmou a Spike no último momento possível durante uma partida competitiva.

Um jogador de VALORANT se esforçou para desarmar no final de uma rodada até o limite e neutralizou com segurança a Spike com 00,01 segundos restantes no cronômetro da rodada, em um clipe postado no Reddit no início desta semana.

O clipe abre com um jogador de Sage percorrendo o parte de trás do Local C em Haven. Um de seus companheiros de equipe, um jogador de Omen, foi atingido no meio de um desarme por um Phoenix inimigo que emergiu de uma fumaça próxima. Uma vez que o jogador de Sage conseguiu abater o Phoenix, eles se voltaram para a Spike.

Neste ponto, pouco mais de sete segundos permaneceram no cronômetro da rodada, e o ruído de tique-taque que alerta os jogadores sobre o status da Spike começou a tiquetaquear rapidamente. Ainda assim, o jogador de Sage permaneceu firme, sabendo que teria que realizar uma das tentativas mais rígidas de desarmamento que um jogador de VALORANT poderia executar para vencer a rodada.

Uma vez que levaria mais tempo para sair do raio de detonação da Spike do que para desarmá-la, o jogador fez um esforço consciente para gastar seus sete segundos finais na rodada desarmando a Spike e venceu a rodada para sua equipe com apenas um centésimo de segundo restante no relógio.

