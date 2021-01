Jett pode fingir desarmar em VALORANT

Cuidado com o alarme falso.

Fingir um desarme em VALORANT pode ajudar os defensores a tirar os atacantes de seus esconderijos, já que eles precisam proteger a Spike. E um jogador descobriu recentemente que Jett pode fingir um desarme no meio do seu avanço, o que pode facilmente convencer os inimigos de que eles estão se comprometendo com o desarme.

O jogador carregou um pequeno clipe dele mostrando a técnica em ação na noite passada. Ele avançou sobre a Spike e segurou o botão para desarmar, o que ativou o audio do avanço e da desativação da Spike. O som do desarme ocorreu após o do avanço, então os jogadores da defesa não foram capazes de dizer se era real ou não.

Não está claro se isso é uma mecânica intencional ou um erro. O áudio da desativação ocorre após o término do avanço, embora tenha ocorrido no meio. Isso é injusto para os invasores que ouvem o som de desativação incorreto e serão forçados a verificar a bomba. Os jogadores de Jett também surpreenderão o inimigo com isso, pois eles não esperam que Jett esteja em qualquer outro lugar além de na Spike.

Outros jogadores explicaram que você também pode fingir um desarme durante o teletransporte de Omen sem realmente se comprometer. Ambas as estratégias são excelentes para situações de um contra um ou para tirar vários inimigos do esconderijo.

Os jogadores de VALORANT devem reconhecer essa tática se ouvirem uma Jett avançar e ativar a bomba. Eles podem estar comprometidos com um desarme ou podem estar usando-a como isca. O melhor contra-ataque é esperar alguns segundos antes de checar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 05 de janeiro.