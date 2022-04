Habilidades de Agente podem quebrar a janela de vidro no local A de Ascent em VALORANT

A janela de vidro do local A em Ascent em VALORANT pode ser quebrada se um projétil for enviado através dela, conforme descoberto por um usuário do Reddit.

Usando Omen, o usuário do Reddit, Ravir33, mostra que, se você jogar sua fumaça atrás da janela de vidro para que a fumaça passe para o outro lado, a entrada de vidro de A Heaven quebrará. Depois que a fumaça é lançada, o espectador pode ver o vidro se quebrar quando a fumaça atingir o vidro, agindo com os mesmos princípios que uma faca ou uma bala faria ao quebrá-lo.

Outros jogadores relataram que a fumaça de Omen não é a única habilidade que pode quebrar o vidro. O clarão de Omen também terá o mesmo efeito, assim como uma fumaça de Jett ou qualquer outro utilitário que passe pelo ambiente. Isso deixa os jogadores com vantagem ao atacar e defender o local A em Ascent.

A quebra do vidro é geralmente um sinal chave de que alguém está tentando entrar em Heaven e obter um flanco no inimigo. Isso ocorre porque o vidro geralmente quebra quando um jogador atira ou atinge com um golpe corpo a corpo o vidro para entrar no local. Se um jogador usar seu utilitário em vez de suas balas, no entanto, ele estará mais longe da janela de vidro e poderá enganar seus oponentes.

Por exemplo, um jogador de Omen pode quebrar o vidro usando sua fumaça e, em vez disso, andar por outro lado, fazendo com que a atenção do inimigo se volte brevemente para a janela para verificá-la. Então, da próxima vez que o vidro quebrar em Ascent, certifique-se de que é uma pessoa real e não apenas uma habilidade.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises de esports.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Appleford no Dot Esports no dia 16 de abril.