Formato do VCT Masters Reykjavík explicado

O VCT Masters Reykjavík, o primeiro torneio LAN internacional de VALORANT, começa em 24 de maio. O formato, chaves e cronograma foram revelados.

As 10 equipes que competem no evento foram colocadas em uma chave de dupla eliminação. As equipes com melhor classificação das duas regiões com a maior base de jogadores, América do Norte e Europa, foram distribuídas para a segunda rodada, enquanto as oito equipes restantes foram distribuídas "aleatoriamente" com a exigência de que equipes da mesma região não pudessem ser colocadas no mesmo lado das chaves.

Todas as partidas do torneio serão disputadas em melhor de três, exceto a partida final, que será uma melhor de cinco. Um novo processo de banimento e seleção de mapas também vai estrear no evento.

Os segundos classificados da Europa, Fnatic, enfrentarão os desafiadores da LATAM, KRÜ Esports, em um lado da chave superior e os segundos classificados da América do Norte, Version1, irão enfrentar os representantes do Japão, Crazy Raccoons na outra.

O vencedor da primeira partida enfrentará os Sentinels, primeiros classificados da América do Norte, e o vencedor da segunda partida enfrentará a Team Liquid, primeiros classificados da Europa. Os perdedores cairão para a primeira rodada da chave inferior.

O Team Vikings, primeiro classificado do Brasil também enfrentará os desafiadores da SEA, X10 Esports, na segunda rodada da chave superior e os segundos classificados do Brasil, Sharks Esports, enfrentarão os representantes da Coreia NUTURN Gaming. Os perdedores dessas partidas, novamente, cairão para a chave inferior.

O vencedor da primeira partida, entre Vikings e X10, jogará com o vencedor da segunda rodada do Sentinels e o vencedor da segunda partida, entre Sharks e NUTURN, jogará com o vencedor da segunda rodada da Team Liquid. Os perdedores dessas duas partidas serão colocados na segunda rodada da chave inferior.

Os vencedores da terceira rodada da chave superior (as semifinais) avançam para o final da chave superior e os perdedores caem para a terceira rodada da chave inferior. O vencedor da final da chave superior se qualificará para a melhor de cinco, a grande final, no dia 30 de maio e o perdedor será classificado para quarta rodada da chave inferior.

Se você não consegue entender essa explicação, é muito menos complicada do que parece, eis como as chaves se parecem.

Um total de US$ 600.000 em prêmios e centenas de pontos no circuito, que contarão para a qualificação para o VALORANT Champions, a final de fim de ano que irá coroar o campeão de 2021, estará em jogo no VCT Masters Reykjavík.

O evento está previsto para começar em 24 de maio e terminará uma semana depois, em 30 de maio, com a grande final.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 17 de maio.