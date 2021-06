Fãs do VALORANT podem comemorar o primeiro aniversário do jogo com o evento do Ano Um

O evento Ano Um do VALORANT contará com um passe gratuito com prêmios exclusivos comemorando o primeiro ano do atirador tático. Os fãs podem desbloquear recompensas exclusivas do evento enquanto aproveitam as outras atualizações incluídas no episódio três, ato um.

O primeiro ano de VALORANT apresentou vários novos agentes, mapas e atualizações de jogos que o mantiveram atualizado para os jogadores. O Episódio Três está começando com o novo agente KAY/O, um robô que permite aos jogadores interromper as habilidades inimigas. Os fãs também podem subir um novo passe de batalha com dezenas de prêmios enquanto aprendem sobre o novo agente.

Mas um dos próximos eventos mais emocionantes é o evento Ano Um, que apresenta um passe gratuito exclusivo que recompensa os jogadores com itens exclusivos no jogo. Cada prêmio está associado à comemoração do primeiro aniversário do VALORANT e é uma excelente forma de comemorar o evento.

Os jogadores podem desbloquear um Chaveiro de Arma do Ano Um, um Card de Jogador do Ano Um, Card do Episódio Três Reflexão, títulos ANO1 e Ano Um e 20 pontos de Radianite. Os fãs receberão o passe para o primeiro ano gratuitamente e podem ganhar recompensas emocionantes à medida que se divertem com o jogo.

O pacote Retribuição também estará disponível no início do Episódio Três, com quatro skins de armas disponíveis anteriormente. Os fãs tiveram a oportunidade de votar em quais skins eles gostariam que fossem incluídas no pacote e tiveram outra chance de comprar os itens cosméticos icônicos.

O passe de evento do Ano Um estará disponível quando o Episódio Três, Ato Um começar em 22 de junho. Não perca a oportunidade de ganhar essas recompensas exclusivas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 17 de junho.