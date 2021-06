Diários Dev de VALORANT dá uma visão sobre o processo de criação de Breeze

Breeze é o mapa mais novo do VALORANT e um contraste marcante de quase todos os outros mapas do jogo. Os jogadores lutam em uma ilha ensolarada em espaços abertos que apresentam linhas de visão longas, o que é uma mudança refrescante em relação aos mapas anteriores, menores, às vezes apertados.

Os desenvolvedores do VALORANT revelaram uma visão dos bastidores da criação do Breeze hoje no último Diário Dev, mostrando o processo de criação de um mapa do zero e como ele se torna o campo de batalha que os jogadores aprendem e gostam.

Breeze é o primeiro mapa que os desenvolvedores criaram após o lançamento, permitindo que vejam como os jogadores interagem com o jogo. Os desenvolvedores ouviram o feedback dos jogadores pedindo espaços maiores e linhas de visão mais longas e abertas para o Breeze. As grandes áreas abertas ao redor do mapa permitem aos jogadores empurrar ou defender locais de novas maneiras, forçando-os a se adaptarem a novos agentes ou habilidades.

As pirâmides no local A apareceram originalmente em um mapa de protótipo descartado, mas os desenvolvedores gostaram da jogabilidade em torno do objeto e decidiram trazê-lo de volta para o Breeze. A equipe também reduz o tamanho dos mapas à medida que os testa e edita. Mas para Breeze, eles decidiram “manter a linha” nesses elementos.

Depois que os designers do jogo terminaram a versão de “gray boxing” de Breeze, a equipe de arte deu vida ao mapa. Nessa etapa, os artistas deram ao mapa sua icônica aparência enferrujada e náutica que os fãs conhecem hoje. Os artistas também adicionaram os vários elementos de história ao redor do mapa, como a radianita brilhante no desmanche perto do local A.

Essas áreas costumam ficar fora do espaço normal de jogo para evitar interromper as partidas. Os jogadores ainda podem encontrar esses pontos, como a área acima do local A com o portal e a Radianita, mas eles estão fora do caminho e não são um problema.

Os jogadores profissionais jogarão em Breeze pela primeira vez em partidas oficiais durante o VALORANT Champions Tour Estágio Três, o que provavelmente mostrará aos jogadores uma maneira única de jogar no mapa. Isso também dará aos desenvolvedores mais informações sobre como o mapa funciona e se alguma alteração precisa ser feita.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 14 de junho.