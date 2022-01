Desenvolvedores de VALORANT revelam inspiração e processo de design para Neon

A mais nova agente de VALORANT, Neon, é a primeiro agente filipina na lista do jogo e tem um conjunto de habilidades elétricas único e emocionante que provavelmente mudará o meta. Dar vida à cultura e ao design de Neon de uma forma autêntica foi essencial para os desenvolvedores, que compartilharam ideias sobre o processo.

Os desenvolvedores do VALORANT compartilharam seus objetivos ao projetar Neon e como tudo se juntou em um comunicado à imprensa. O desenvolvedor, Ryan “rycou” Cousart, explicou os temas da personagem e como a equipe trabalhou em conjunto para trazê-la à vida.

“Tudo em seu kit tinha duas palavras as que sempre voltávamos pensando no design para mantê-la coesa. Elas eram ‘rápido’ e ‘frenético’”, disse rycou. “O objetivo que almejamos para Neon era que ela se movesse rápido e sua utilidade deveria complementar. Depois de ver o quão longe ela tinha ido com Jay Watford (Game Designer) e [August Browning] antes de eu pular para levá-la à linha de chegada, eu estava tão animado para ver o quão bem havíamos atingido a meta de ter habilidades combinando bem com velocidade que ela saiu da fase de protótipo com basicamente o mesmo kit!”

John “Riot_MEMEMEMEME” Goscicki compartilhou como o design de Neon foi inspirado em roupas esportivas e como o físico de uma corredora ajudou a moldar a personagem. A equipe também pesquisou “bioeletricidade que você vê no fundo do oceano” para ajudar a descobrir a forma e os movimentos de Neon e suas habilidades elétricas.

A cultura e o passado de Neon eram aspectos críticos da personagem, e a equipe trabalhou duro para entregá-lo com autenticidade.

“Estou na Riot há um tempo e até agora, só se falou aqui e ali sobre fazer uma personagem das Filipinas”, disse rycou. “Sou um designer filipino, por isso a oportunidade de ajudar a dar vida a uma agente filipina no VALORANT é uma bênção absoluta para mim desde o início. Lembro-me vivamente do dia em que John e Jay me deram a notícia de que eu teria essa oportunidade e, felizmente, minha câmera não estava funcionando, pois eu estava sufocado e cheio de lágrimas… Ver todo o trabalho que coloquei em Neon, em conjunto com nossa equipe da Riot em SEA, demos vida à Neon da maneira mais autêntica que pudemos, é algo de que estou genuinamente orgulhoso, mesmo que seja apenas uma pequena parte.”

Rycou também mencionou em uma sessão de perguntas e respostas de desenvolvedor como a resposta a Neon tem sido esmagadora e como membros de sua família chegaram até a falar sobre a personagem.

O processo de design de Neon teve problemas, entretanto; vários erros apareceram durante o período de design. Riot_MEMEMEMEME mencionou como uma troca de material fez com que as texturas corporais de Neon bagunçassem, e seu rosto aparecia em suas mãos ao usar sua habilidade ultimate. Esse dia ficou conhecido como “mãos de rosto”. Felizmente para os desenvolvedores e jogadores do VALORANT, o erro foi corrigido antes do lançamento completo de Neon.

Rycou também explicou como ele acidentalmente apagou parte da lógica de seu projétil que o impedia em paredes e superfícies. Isso resultou no projétil “saltando rapidamente de parede a parede”, mas também levou a equipe a encontrar um “paradigma melhor”.

Os jogadores do VALORANT podem aproveitar a Neon quando ela for lançada na atualização 4.0 em 11 de janeiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 07 de janeiro.