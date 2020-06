Desenvolvedora de VALORANT revela sistema de recompensas para fãs dedicados

VALORANT possui uma tonelada de conteúdo para os jogadores coletarem, como skins de armas e cartões de jogador. Mas para quase todos os jogadores precisam desembolsar uma grana. Mas, felizmente, para os fãs do jogo de tiro em primeira pessoa, um novo sistema pode ser adicionado ao jogo no futuro que recompensará os jogadores por seu tempo e trabalho duro investido em VALORANT.

Em um comentário do Reddit, o engenheiro de software da Riot Games, tehleach, respondeu às reclamações de um fã de VALORANT sobre a falta de um sistema de recompensas no jogo e disse que a equipe de desenvolvimento atualmente tem planos para uma substituição.

“Temos alguns sistemas diferentes em mente para permitir expressar maestria / investimento de tempo em VALORANT, mas infelizmente eles não chegaram com o lançamento”, escreveu tehleach. “Eu não posso entrar em detalhes, mas apenas sei que ouvimos você e queremos essas coisas no jogo também.”

O comentário do desenvolvedor foi uma resposta a um fã de VALORANT que pedia à Riot que implementasse um novo sistema que recompensasse os jogadores que se dedicassem ao jogo por tempo suficiente. O jogador explicou como jogadores dedicados devem receber itens exclusivos ao alcançar vários objetivos. Isso permitiria que eles exibissem um item exclusivo que precisa ser ganho e não comprado. Ele usou exemplos como camos de armas em Call of Duty e o sistema de distintivos do CS:GO, que dão aos jogadores algo para motivar, que não pode ser desbloqueado com uma compra.

Não está claro que tipo de recompensas os jogadores poderão desbloquear em VALORANT, mas os fãs podem ficar tranquilos sabendo que provavelmente esta opção será adicionada ao jogo no futuro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 06 de junho.