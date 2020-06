Como se render em VALORANT

Após semanas de espera, o modo Competitivo de VALORANT finalmente chegou.

Um sistema competitivo completo estreou na Atualização 1.02 do VALORANT, completo com oito ranques, cada uma com três divisões separadas. Mas, ao contrário do beta fechado, uma opção de rendição também foi adicionada ao jogo.

Agora, os jogadores podem optar por se render de uma partida antes de sua conclusão. Se não quiserem continuar jogando, podem convocar uma votação de rendição antecipada. Isso exige que todos os jogadores da equipe que se renderam votem “sim” para que seja aprovado.

Você pode pedir um voto de rendição digitando “/ ff” ou “/surrender” no bate-papo. Para abrir o bate-papo (se você ainda não o conhece), basta pressionar a tecla Enter.

Quando você pede um voto de rendição ou um de seus colegas de equipe, você tem a opção de votar SIM ou NÃO junto com as teclas F5 e F6 padrão. Se todos os cinco jogadores do seu time votarem pela desistência, a partida terminará antecipadamente.

Mas há um problema. Os votos de rendição não podem ser convocados antes da oitava rodada. Quando uma votação é convocada, a opção de votação será colocada na fila para a próxima rodada. Se você solicitar o voto de rendição na fase de compra, ele estará disponível quase que imediatamente.

Se uma votação de rendição for realizada, a equipe vencedora receberá crédito por todas as rodadas necessárias para chegar às 13 rodadas. O oposto vale para o time perdedor.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 25 de junho.