Como saber se você conseguiu drops de acesso ao beta fechado de VALORANT na Twitch

Se você fica comentando !code e !drop em várias streams da Twitch depois da grande revelação de VALORANT, da Riot Games, pode economizar essa energia. A única forma de conseguir uma chave para o beta fechado na Twitch é estar em uma região onde ele já está disponível, conectar sua conta da Riot à conta da Twitch e torcer pelo melhor.

Se você acha que teve a sorte de conseguir um drop, é fácil descobrir se tem um código. Primeiro, você recebe uma notificação da Twitch instantaneamente quando consegue um drop. A notificação pode ser vista no menu superior, ao lado do seu nome de usuário.

Captura de tela via Twitch

Outra notificação também fica visível no topo do bate-papo da stream onde você estiver no momento. De modo geral, é difícil não ver, especialmente se você estiver prestando atenção a trechos e comentários de VALORANT.

Além disso, se você recebeu um drop e não viu a notificação, pode conferir os Drops da Twitch que ganhou abrindo o Inventário da Twitch. Para encontrá-lo, clique na sua imagem de perfil no canto superior direito da interface da Twitch e depois clique na aba Inventário.

Captura de tela via Twitch

Você tem tempo limitado para resgatar o drop, então conecte a conta da Riot e aproveite as centenas de streams de conteúdo de VALORANT.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 20 de abril.