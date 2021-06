Como reiniciar o cliente de jogo de VALORANT

Ocasionalmente, os jogos terão problemas com o lançamento do cliente no PC, o que significa que certos aspectos do jogo não funcionarão ou o cliente não iniciará.

Para VALORANT e outros títulos da Riot Games, erros de cliente normalmente resultam em códigos de erro específicos que atrapalham sua capacidade de jogá-los. Isso inclui o pop-up simples que pede a você “reinicie o cliente do jogo VALORANT”, que normalmente aparece quando as atualizações são lançadas no jogo.

Como em qualquer jogo, reiniciar o cliente significa que você precisará sair totalmente do VALORANT. Você pode fazer isso usando o comando de teclado Alt + F4 ou Ctrl + Alt + Del e encerrando manualmente a sessão de VALORANT no Gerenciador de Tarefas.

Na maioria das vezes, você pode simplesmente sair do cliente normalmente e ele ainda reiniciará o jogo completamente antes de iniciá-lo novamente. Se fechar o cliente não funcionar, certifique-se de que seu jogo também esteja completamente atualizado. Pode haver algum problema com a versão atual do jogo que você está tentando executar. Além disso, você também pode tentar reiniciar seu computador para ver se ele corrige o que pode estar bloqueando o seu VALORANT ou cliente Riot geral de funcionar corretamente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 22 de junho.