Como reduzir a latência em VALORANT, de acordo com a Riot

O líder técnico do VALORANT, Marcus Reid, conduziu uma série de testes e fez várias medições para encontrar as seguintes conclusões.

O desenvolvedor fez um mergulho profundo na latência do sistema do VALORANT para encontrar tudo o que há para saber sobre como melhorar o desempenho.

Latência, o tempo que leva para os dados passarem de um ponto a outro em uma rede, é crucial quando se trata de atiradores táticos. No VALORANT, explicou Reid, esse é o tempo entre o momento em que você clica com o botão esquerdo do mouse e o momento em que vê a arma disparando no monitor.

Cada milissegundo conta nos atiradores táticos. Quanto menor a latência, mais rápido suas ações são processadas, o que pode lhe dar uma vantagem sobre seus oponentes.

Reid conduziu uma série de testes e fez uma série de medições para encontrar os seguintes resultados:

Use tela inteira em vez de tela inteira em janela

Verifique novamente a configuração da taxa de atualização no Windows

Não use Vsync

Se disponível, defina Reflex para On + Boost

Considere o seu hardware ao selecionar as configurações de qualidade gráfica

Se você pode tolerar o Alt + Tab mais lento, use tela inteira exclusiva em vez de tela inteira em janela, aconselha Reid. Isso funciona em todos os computadores e deve ter um impacto considerável na redução da latência.

Se você tiver um monitor de alta atualização, 240 Hz, por exemplo, verifique se as configurações do Windows estão corretas. Taxas de atualização mais altas reduzem substancialmente a latência, mesmo na mesma taxa de quadros, de acordo com Reid.

Nunca use o VSync. A sincronização vertical deve ajudar a criar estabilidade, sincronizando a taxa de quadros da imagem do jogo com a taxa de atualização. Mas também aumenta a latência de forma consistente.

Defina NVIDIA Reflect como On + Boost se você tiver hardware compatível. O Reflect On reduz a latência em “cenários vinculados à GPU”. Reflect on + Boost faz o mesmo, mas também melhora os casos de CPU vinculados ao thread de envio de renderização, de acordo com Reid. Pode ser necessário atualizar o driver gráfico ao usar NVIDIA Reflect.

Finalmente, considere seu hardware ao selecionar as configurações de qualidade gráfica no VALORANT. Desligue tudo o que você não gosta visualmente. Este conselho se aplica ainda mais a jogadores com GPUs mais antigas.