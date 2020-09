Como pegar as recompensas de VALORANT com a Twitch Prime Gaming

A Riot Games e o recém-rebatizado “Prime Gaming” da Twitch se uniram para dar aos jogadores de VALORANT com Amazon Prime um pouco de conteúdo extra no jogo, ao longo dos próximos meses.

Com três itens de conteúdo para jogadores de PC que jogam VALORANT, a Prime Gaming está recompensando seus assinantes com cosméticos no jogo, incluindo amuletos de arma e um spray.

Se você ainda não começou a receber esses itens, apenas um deles está disponível no momento, existem algumas etapas rápidas que você pode seguir para reivindicar seu prêmio e se exibir na frente de todos os seus amigos.

Para começar, você vai querer ter certeza de que suas contas Amazon Prime e Riot estão vinculadas à sua conta Twitch. Isso pode ser feito acessando a Twitch e clicando na miniatura da sua conta no canto superior direito.

Na parte inferior do menu suspenso que aparece quando você clica com o botão direito, seu avatar, haverá uma imagem de uma engrenagem ao lado de um botão de “configurações”. Clicar nele o levará a várias opções de configuração para o seu perfil. As configurações são divididas por categoria e listadas horizontalmente na parte superior da tela.

A penúltima guia é a “Conexões”, para onde você deseja ir em seguida. Clicar nessa guia irá mostrar a você todas as contas diferentes que você pode conectar à sua conta da Twitch.

A partir daí, conectar suas contas Amazon Prime e Riot será tão fácil quanto clicar no botão roxo “conectar” que está ao lado das caixas “Amazon” e “Riot Games”.

Depois de clicar no botão “conectar”, uma nova janela será aberta solicitando que você digite sua senha da Amazon ou da Riot, respectivamente. Depois de fazer isso com ambas as contas, você poderá reivindicar seus prêmios.

O Prime Loot tem uma vasta e crescente gama de recompensas para jogadores com o Amazon Prime. Mas para obter o loot de VALORANT especificamente, você só precisa acessar a página do VALORANT da Prime Gaming.

Você deve conseguir ver imediatamente os cosméticos de VALORANT da Prime Gaming disponíveis sob uma barra azul que tem uma coroa e diz “resgatar agora”. Tudo que você precisa fazer agora é clicar nessa barra e entrar na sua conta Amazon. Os cosméticos devem ser adicionados imediatamente à sua conta.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 28 de setembro.