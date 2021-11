Como ganhar todas as recompensas do RiotX Arcane em VALORANT

A Riot Games está celebrando o lançamento de Arcane com o passe RiotX Arcane e a experiência narrativa World of RiotX Arcane. O maior evento do VALORANT até agora inclui 12 recompensas exclusivas inspiradas por elementos do show.

A série da Netflix de três atos, que é baseada em League of Legends, segue o equilíbrio entre a cidade rica e utópica de Piltover e o subterrâneo oprimido e decadente de Zaun, e apresenta personagens icônicos, incluindo as irmãs Jinx e Vi.

O passe RiotX Arcane é gratuito para todos os jogadores e estará disponível até 22 de novembro. O World of RiotX Arcane também está disponível por um tempo limitado. Aqui está a lista completa de recompensas e como obtê-las durante o mês de novembro.

Chaveiro Fishbones

Qualquer jogador que assistiu à estreia global de Arcane na Twitch ou em Arcane.com terá ganho esta recompensa. A arma Fishbones, que é inspirada na arma icônica de Jinx, estará disponível novamente em 20 de novembro.

Chaveiro Poro Arcane

Este chaveiro está disponível através da missão Killjoy’s Lab no World of RiotX Arcane. Para completar a missão e ganhar a recompensa, acesse o site do RiotX Arcane e clique em “Explorar agora”. Isso o levará a uma experiência interativa onde você poderá navegar pelo mundo.

Procure o Laboratório do Killjoy no mapa, clique nele e fale com Phoenix. Depois de falar com ele, fale com Killjoy e siga suas instruções. Encontre uma nota deixada por Brimstone e um monitor azul. Eles devem ser estar destacados com uma estrela. Clique neles e fale com Killjoy novamente.

Procure as anotações de Killjoy em uma mesa ao lado de Phoenix, leia-as e volte para Killjoy. Fale com ela e apresente as notas verdes. Ela vai pedir que você traga uma xícara de café, que pode ser encontrada ao lado dela. Clique na máquina de café e fale com ela mais uma vez. Escolha a primeira opção e navegue até Jett. Fale com ela e ela pedirá que você jogue VALORANT. Fale com ela novamente.

Finalmente, fale com Yoru e ele lhe apresentará o chaveiro de arma Poro Arcane, que será adicionado automaticamente à sua conta.

Spray Gatilho Desenfreado

O spray Gatilho Desenfreado, inspirado em Fishbones da Jinx, estará disponível a partir de 14 de novembro por meio de uma missão no mundo do RiotX Arcane.

Card de jogador Jinx Arcane

O Card de Jogador Jinx Arcane está disponível através do pacote Arcane exclusivo de VALORANT. Custa 2.380 VP e inclui um Sheriff Arcane, chaveiro de armas Macacos me Mordam, spray Te Peguei, Te Matei e título Jinx.

Chaveiro de arma Cupcake Arcane

Ganho através do passe RiotX Arcane.

Card de jogador Abraço Arcane

Ganho através do passe RiotX Arcane.

Card de Jogador Boas-vindas à Subferia

Ganho através do passe RiotX Arcane.

Spray Calculado

Ganho através do passe RiotX Arcane.

Spray Boom!

Ganho através do passe RiotX Arcane.

Títulos Arcane, Mentiroso, Cupcake e Mistérios de Arcane

Ganhos por meio do passe RiotX Arcane e do pacote Arcane.

Imagens via Riot Games

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 09 de novembro.