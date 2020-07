Como fazer bunny hop em VALORANT

Se você jogou Counter-Strike, se interessou pelo Quake, ou já experimentou o Apex Legends, então deve estar familiarizado com bunny hop.

Bunny hop é sobre ganhar velocidade e usar “air-strafing” para se mover de um local para outro. Alguns jogos ativamente desencorajam esse movimento, como Call of Duty. Mas outros, principalmente o Counter-Strike, o abraçam.

Se o VALORANT tivesse que ser comparado a outro jogo de tiro em primeira pessoa, seria o Counter-Strike. O jogo tem elementos de Overwatch e Apex com sua ação baseada em personagens, mas quando se trata de jogabilidade e mecânica, é de Counter-Strike que estamos falando.

Na época de Counter-Strike 1.6 e Source, você podia pular de um lado para o outro do mapa e pegar seus oponentes desprevenidos. Não é exatamente o mesmo em VALORANT, e a distância que você pode percorrer não é nem de longe tão impressionante, mas o bunny hop é inteiramente possível.

Como exatamente você faz o bunny hop?

A prática leva à perfeição quando se trata de aprender a arte do bunny hop.

Você primeiro precisa pegar o jeito de fazer o “air-strafing” se quiser aprimorar suas habilidades de bunny hop. Isso é simplesmente pular (ou cair) e mover o mouse em uma direção enquanto pressiona a tecla correspondente, A para a esquerda, D para a direita. Isso deve fornecer uma pequena quantidade de velocidade.

Depois de praticar o “air-strafing”, você pode começar a praticar seu bunny hop. O bunny hop é a combinação de fazer “air-strafing” para a esquerda esquerda (A) e para a direita (D) em rápida sucessão.

Para fazer isso, pule e pressione A enquanto puxa o mouse levemente para a esquerda do mouse pad. Em seguida, pule, pressione D e mova o mouse para o lado direito do mouse pad. Depois repete, pulando da esquerda para a direita e aumentando a velocidade. Você também pode usar o W no bunny hop, combinado com A ou D. Isso é algo que geralmente atrapalha no Counter-Strike. Mas em VALORANT, é perfeitamente aceitável.

Você também deve dizer adeus à sua barra de espaço e pular com a roda do mouse. É muito mais fácil sequenciar seu bunny hop e cronometrar corretamente quando você estiver rolando a roda do mouse. Rolar para cima e para baixo é aceitável, mas o mais usado é para baixo.

Qual o sentido de fazer bunny hop em VALORANT?

A velocidade ganha com o bunny hop pode não valer a pena em VALORANT. Mas em certos cenários você pode tirar muito proveito dele.

Se você está tentando se mover pelo mapa o mais rápido possível e chegar a um local de bombas antes do inimigo, evite fazer o bunny hop completamente. Pode até atrasá-lo se você cometer um erro superficial.

Mas se você quiser forçar sua passagem através de um Incendiário de Brimstone, um Mãos Quentes de Phoenix ou uma Mordida de Cobra de Viper, o bunny hop pode economizar alguns segundos. Se você cronometrar seu bunny hop corretamente, vai evitar alguns danos.

Se você se encontrar em uma situação complicada e forçado a recarregar no meio de um tiroteio, saltar de um lado para o outro pode salvar sua vida. Não há nada de errado em confundir seu inimigo e deixar sua mira fora de controle.

Qual agente é o melhor para fazer bunny hop?

Raze aproveita ao máximo o bunny hop. Saltar em uma Carga de Explosivos de Raze e pular imediatamente quando você atingir o chão dará uma rápida explosão de impulso. Você pode adicionar uma segunda Carga de Explosivo ao mix e disparar pelo mapa. O mesmo vale para sua ultimate.

As possibilidades são infinitas quando se trata de Raze. Ao jogá-la em uma partida ranqueada, o bunny hop deve andar de mãos dadas com ela.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 30 de junho.