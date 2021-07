Como corrigir o erro “O Vanguard não foi iniciado” de VALORANT

Uma coisa que os jogadores de VALORANT temem mais do que problemas normais de conexão é lidar com problemas relacionados ao Vanguard, o serviço anti-trapaça que a Riot Games usa para o jogo.

Um dos problemas mais comuns é o Vanguard não reinicializar depois que um jogador reinicia o jogo, o que significa que os jogadores não poderão acessar o jogo, pois o software é necessário para jogar.

Problemas como esse podem fazer com que os jogadores não consigam iniciar o jogo depois de tentar reiniciá-lo. E, em alguns casos, os jogadores receberão restrições de gerenciamento de partidas e perderão MMR como resultado dos problemas, mesmo que seja um problema do lado da Riot e não do seu próprio quando forem expulsos de uma partida.

Recentemente, esse problema com o Vanguard ficou tão ruim que os jogadores profissionais tiveram problemas para jogar e competir, especificamente na América do Norte.

Mesmo que alguns aspectos desse problema possam ser novos, as correções para o problema Vanguard são as mesmas que qualquer outro problema que os jogadores possam ter enfrentado no passado por causa do software anti-trapaça. Aqui está o que você pode fazer para tentar corrigir o problema de reinicialização, junto com a maioria dos outros problemas com o Vanguard do VALORANT.

Verifique se há atualizações

Antes de fazer qualquer coisa específica para o Vanguard, certifique-se de ter pelo menos tentado atualizar o VALORANT para sua versão mais recente. Alguns problemas do Vanguard impedirão que você atualize o jogo, então isso pode não ser uma opção. No entanto, é mais fácil verificar e ver em vez de apenas pular para uma das outras correções mais demoradas.

Desinstalar e reinstalar o Vanguard

Esta é a principal correção que a Riot recomenda ao lidar com quaisquer problemas do Vanguard, uma vez que o cliente do VALORANT em si pode não ser a causa raiz do problema.

If you're having an issue with VALORANT crashing your PC after the latest update, please uninstall and reinstall Vanguard. A more permanent fix is on its way. — VALORANT (@PlayVALORANT) April 27, 2021

Você pode encerrar o programa usando o Gerenciador de Tarefas primeiro para ver se isso o corrigirá, mas se reiniciar o jogo não resolver, isso também pode não ajudar. Aqui está como você pode desinstalar e reinstalar o Vanguard sem desinstalar totalmente o VALORANT.

Vá para Configurações em seu PC depois de sair do VALORANT completamente Você pode precisar verificar se o Vanguard também está fechado

Vá para o menu Apps

Encontre o Riot Vanguard e clique em Desinstalar

Assim que o programa for removido, basta iniciar o cliente do VALORANT, que deve solicitar que o Vanguard reinstale

Desinstalar e reinstalar VALORANT

Se desinstalar e reinstalar o Vanguard individualmente não funcionou, talvez você precise fazer o mesmo com todo o cliente do VALORANT.

Isso levará mais tempo, mas se não funcionar, você saberá que o problema não é algo que você possa consertar e que algo deu errado em outro lugar.

Se nenhuma das opções acima funcionar para corrigir o problema, você só precisará esperar até que a Riot conserte as coisas do lado dela. Isso pode levar algum tempo, mas fique de olho nas páginas de suporte do VALORANT e no verificador de status do servidor.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 30 de junho.