Como corrigir o erro “O aplicativo não pode ser inicializado corretamente” em VALORANT

Após toda atualização de VALORANT, novos erros inevitavelmente aparecem para irritar os jogadores que só queriam jogar em paz.

Um dos problemas mais comuns e recorrentes é o erro "O aplicativo não pode ser inicializado corretamente", que literalmente significa que o jogo não inicializou da forma correta.

Isso não costuma, no entanto, ser um problema grave, e pode ser resolvido em alguns passos simples. O mais fácil é simplesmente fechar o cliente de VALORANT e abrir novamente. Você pode tentar fazer isso algumas vezes, deixando o jogo tentar inicializar sozinho. Ele pode inicializar corretamente ou abrir outro erro diferente, facilitando a correção.

Se você continuar recebendo a mensagem "O aplicativo não pode ser inicializado corretamente", pode ser que precise reiniciar o seu PC.

Isso não significa que seu computador esteja com problemas, só fará com que todos os programas comecem do zero, com que instalações sejam concluídas e com que blocos que pudessem estar atrapalhando VALORANT sejam reiniciados. Além disso, deve ajudar a resolver problemas com o software antitrapaça Vanguard.

A Riot Games já especificou que algumas atualizações ao cliente de VALORANT interagem de forma negativa com softwares de outras desenvolvedoras em alguns dispositivos, especialmente com antivírus. Isso costuma ser resolvido rapidamente pela equipe de suporte da Riot, que descobre e elimina incompatibilidades do cliente.

Além dessas resoluções simples, sua melhor opção é conferir e garantir que os drivers da sua placa de vídeo estejam atualizados.

Um último recurso é desinstalar e reinstalar VALORANT completamente para ver se isso resolve o problema. Mas é a opção que mais consome tempo, além de atualizar o seu computador caso não tenha feito isso em muito tempo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 17 de março.