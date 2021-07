Como corrigir o erro 40 de VALORANT

Sua conexão com o jogo está em risco.

Assim como todos os outros jogos com serviços online, VALORANT tem vários problemas que podem afetar o jogo. A Riot Games incluiu alguns códigos de erro que podem dar mais informações aos jogadores sobre qual problema específico estão enfrentando.

Um dos erros mais comuns é o erro de código 40, que só costuma aparecer quando os servidores de VALORANT estão com algum problema. Quando o erro 40 aparece para você, geralmente vem acompanhado de uma mensagem dizendo que houve um erro para “conectar à plataforma” e pede que você reinicie o cliente de VALORANT.

Por ser um erro na plataforma e no servidor, o problema é da parte da Riot e não pode ser resolvido por conta própria. Ainda há, no entanto, várias coisas que você pode tentar fazer para ver se houve um erro momentâneo ou uma queda completa no jogo.

Reinicie o cliente de jogo de VALORANT

Confira o status do servidor de VALORANT no site oficial da Riot

Confira o status da sua conexão de internet e/ou reinicie a sua conexão de internet

Reinicie o seu PC

Se nenhuma das opções acima resolver o problema, você terá que esperar até a Riot resolver as coisas. Pode levar um tempo, mas é só ficar de olho nas páginas de suporte de VALORANT e no status do servidor.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 29 de junho.